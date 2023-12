La France s’impose au buzzer au Portugal

Portugal 0-1 France

But : Geyoro (90e+4)

Les Bleues ont mis 90 minutes à se trouver, on a passé 90 minutes à les chercher.

Avec un XI remodelé à 90%, l’équipe de France s’est imposée 1-0 au Portugal, dernière nation de son groupe de Ligue des nations, dans un match qui comptait de toute façon pour du beurre, puisque la qualif pour le Final Four avait déjà été validée à Rennes vendredi. Mais qui permet à Hervé Renard d’être invaincu dans cette phase de groupes.

Viviane Asseyi, qui n’avait plus été titulaire chez les Bleues depuis le set collé au Panama en Coupe du monde (3-6), s’offre la première occasion tricolore sur un service de Clara Mateo, mais sa frappe molle n’effraie pas Patrícia Morais (13e). De l’autre côté du pré, Solène Durand doit signer un énorme arrêt devant Ana Capeta pour éviter aux Françaises leur première déconvenue de la compète (16e). Une première alerte pour la défense tricolore, qui prend encore la marée sur une mauvaise appréciation d’Estelle Cascarino, qui laisse Telma Encarnaçao dans son dos avant de se reprendre d’un tacle par l’arrière (25e). Française la plus remuante sur le terrain, Vicki Becho décide de s’y prendre seule, après une tentative de une-deux vendangée par Asseyi (19e), mais bute sur Morais au premier poteau (26e).

Après un premier acte terne, Hervé Renard fait entrer quelques habituelles titulaires. Ce qui n’empêche pas Tatiana Pinto de transpercer le milieu tricolore et de servir Encarnaçao, elle aussi adepte des périodes où on récolte le raisin (51e). Le Portugal avait même l’occasion d’enfin passer devant sur une perte de balle tricolore plein axe qui permet à la combinaison Capeta-Pinto-Encarnaçao de marquer un but « hors jeu », qui ne l’était pas vraiment (56e). Puis la loi de l’injustice s’abat sur les locales : la France s’offre dans la foulée un temps fort, avec une remise sur le poteau d’Asseyi (62e) puis une double occasion pour Melvine Malard, stoppée par la défense portugaise (63e). Des efforts presque ruinés par une boulette collective en défense sur une mésentente entre Durand et Maëlle Lakrar (78e). Mais les entrantes font la différence : après un bon coup franc de Selma Bacha (90e+1), Grace Geyoro vient libérer les Bleues d’une tête au second poteau sur un centre de Vicki Becho (0-1, 90e+4).

Finir 2023 en beauté.

Portugal (4-4-2) : Morais – Borges (Amado, 70e), Gomes, Costa, Sousa Alves (Marchao, 70e) – Pinto, Jacome Silva (Pinto, 79e), Jacinto, Nazareth – Encarnaçao (Dias, 70e), Capeta (Norton, 79e). Sélectionneur : Francisco Neto.

France (4-3-3) : Durand – Perisset, Cascarino, Lakrar, Karchaoui (Bacha, 46e) – Majri, Le Garrec (Dali, 63e, Diaz, 90e+6), Mateo (Geyoro, 70e) – Becho, Asseyi (Malard, 63e), Dufour. Sélectionneur : Hervé Renard.

Ligue des nations féminine : la France démarre bien contre le Portugal