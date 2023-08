Le Portugal passe à un poteau d’éliminer les États-Unis

Portugal 0-0 États-Unis

Si proche, si loin.

Le Portugal est passé tout près d’éliminer les USA ce mardi à Auckland (0-0). Brouillonnes, les doubles championnes du monde se sont contentées d’un nul pour assurer leur place au tour suivant. Alex Morgan a tenté en première intention, mais sa déviation au premier poteau (3e) et sa reprise du gauche (6e) n’ont rien donné. Titulaire pour la première fois en Coupe du monde, Lynn Williams s’est montrée la plus menaçante. Servie par Morgan, elle a buté sur Ines Pereira puis envoyé le ballon de la deuxième chance au-dessus (27e). L’attaquante de Kansas City a réessayé, mais sa frappe a fini dans la niche de la gardienne (45e+2) et son coup de tête à côté (60e). Solidaire et bien en place, la défense portugaise a tenu bon, même quand Morgan est parvenue à effacer la portière, grâce au retour de Diana Gomes (54e).

Sans complexe, la Selecção a toutefois manqué de tranchant devant. Tatiana Pinto a tiré au-dessus (9e), comme Kika (39e). Jessica Silva s’est engouffrée dans l’espace, mais s’est précipitée dans la finition et n’a pas réussi à cadrer (16e). Les Américaines ont réussi à se faire peur sur un centre mal appréhendé par Alyssa Naeher (82e). Avant le frisson absolu, lorsque l’entrante Ana Capeta a trouvé le poteau (90e+1). Presque miraculée, la bande de Lindsey Horan termine deuxième du groupe avec une seule victoire, acquise contre le Vietnam, et s’expose à un huitième de finale contre la Suède. Sans Rose Lavelle, qui sera suspendue.

Le Portugal avait béni le poteau de Gignac en 2016. Il maudira celui de Capeta en 2023.

Portugal (4-3-3) : Pereira – Borges, Gomes, Costa, Amado (Marchao, 89e) – Dolores, Pinto, Norton (Telma, 81e) – Kika (Jacinto, 62e), Jessica, Diana (Capeta, 89e). Sélectionneur : Francicso Neto.

États-Unis (4-3-3) : Naeher – Fox, Ertz, Girma, Dunn (O’Hara, 90e+7) – Sullivan, Lavelle, Horan (Sonnett, 84e) – Smith (Rapinoe, 61e), Morgan (Thompson, 90e+7), Williams (Rodman, 84e). Sélectionneur : Vlatko Andonovski.

Pronostic Portugal Etats-Unis : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine