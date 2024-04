Les Américaines condamnent le geste homophobe de Korbin Albert

La polémique continue.

Alors que leur coéquipière Korbin Albert est accusée de partager des propos homophobes sur les réseaux sociaux, les joueuses de la sélection féminine des États-Unis ont décidé de prendre la parole à travers un communiqué publié ce mardi. Alors qu’elles se disent « convaincues que l’une de leurs principales responsabilités est la défense de leurs intérêts », les Américaines indiquent que leur objectif est « de faire en sorte que [leur] communauté soit sûre, inclusive et accueillante pour tous ».

Or, le partage d’une vidéo TikTok de la joueuse du PSG durant laquelle on entend un jeune homme expliquer que la religion catholique l’a remis dans le droit chemin après avoir eu « honte de sa bisexualité et de son identité transgenre », a été évidemment mal perçue au sein de la sélection. « En tant qu’alliés et membres de la communauté LGBTQIA+, ces efforts ne s’arrêteront pas. […]. Aujourd’hui et chaque jour, les joueuses de l’USWNT défendront ces droits », ont-elles fermement indiqué.

A statement from USWNT Players. pic.twitter.com/KalbChLbHd — USWNT Players (@USWNTPlayers) April 9, 2024

Pus tôt, Alex Morgan, Lindsay Horan et Megan Rapinoe avaient déjà pris la parole de manière individuelle pour fustiger le comportement de leur jeune compatriote.