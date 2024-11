Un monument de la sélection américaine prend sa retraite internationale

Crise de Naeher

À 36 piges, Alyssa Naeher a décidé de ranger ses gants internationaux après 15 ans de boulot impeccable avec la Team USA. La gardienne des États-Unis a officialisé son départ, qualifiant cette aventure de « le plus grand honneur » de sa vie, a rapporté ESPN. Deux amicaux, face à l’Angleterre et aux Pays-Bas, fin novembre, viendront boucler une carrière en sélection qui impose un respect XXL.

Passer derrière une légende, c’est toujours chaud. Mais Alyssa Naeher a relevé le défi sans jamais flancher. Originaire de Bridgeport, Connecticut, elle a hérité des gants de Hope Solo et s’est imposée comme un mur infranchissable. Deux Mondiaux dans la poche (2015, 2019), une médaille d’or olympique (Paris 2024), et des arrêts qui feraient douter les plus grands buteurs. Le must ? Ce penalty stoppé en demi-finales du Mondial 2019 contre l’Angleterre. Une parade de légende qui amènera les USA à une quatrième étoile et Naeher au Panthéon.

Mais ne la rangez pas encore au musée : Alyssa continue avec les Chicago Red Stars, où elle est capitaine, taulière et presque statue vivante. Là-bas, les clean sheets s’enchaînent et se déchaînent.

Les stats de la patronne

113 sélections. 88 victoires. 68 clean sheets. Trop facile. Une troisième place au tableau des records derrière Solo et Scurry, mais une première place dans les cœurs. Et si on ajoute ses exploits en SheBelieves Cup cette année – trois arrêts lors d’une séance contre le Canada, avant de planter son propre tir au but –, c’est le package complet. Une gardienne qui se transforme en buteuse qui leur permettra de soulever le trophée.

<iframe loading="lazy" title="Alyssa Naeher's penalty heroics | USWNT vs. Canada | 2024 SheBelieves Cup Final | April 9, 2024" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/gmOsBzXX11M?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Zlatan aurait dit : « Naeher n’arrête pas les penaltys. Ce sont les penaltys qui s’arrêtent pour Naeher. »

Carlo Ancelotti et Emma Hayes sont les meilleurs coachs de la saison