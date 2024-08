Les Américaines retrouvent leur médaille d'or !

Brésil 0-1 États-Unis

But : Swanson (57e)

1996. 2004. 2008. 2012. Et 2024. Après deux éditions consécutives à laisser la plus belle des médailles à d’autres, les États-Unis ont récupéré l’or. Leur or puisqu’il s’agit de leur cinquième sacre sur huit possibles, le football féminin n’existant que depuis les JO à Atlanta. Face à un Brésil qui n’a pas démérité et qui avait fait tomber la France en quarts, les Américaines se sont imposées sur la plus courte des marges malgré un premier acte pas franchement réussi grâce à un but de Mallory Swanson à l’heure de jeu. Réalistes, puissantes et championnes.

Les Brésiliennes assurent le spectacle…

Au coup d’envoi et sans attendre de passer les vitesses supérieures, le Brésil appuie sur l’accélérateur : s’amusant avec sa partenaire Jheniffer Cordinali, Ludmila da Silva chauffe les gants d’Alyssa Naeher. Et moins d’un quart d’heure plus tard, la joueuse de l’Atlético de Madrid trompe la gardienne… mais les États-Unis sont sauvés par une position d’hors-jeu, qui annule le but. La réaction américaine intervient rapidement, avec Swanson qui déborde Lauren avant d’envoyer sa frappe à côtés des cages de Lorena da Silva Leite. Il n’empêche, les Sud-Américaines se montrent toujours les plus dangereuses. Yasmim Assis Ribeiro manque notamment une belle occasion d’ouvrir le score, comme Gabi Portilho qui voit le dernier rempart adverse détourner son tir dans le temps additionnel de la première période. Laquelle s’achève sur un 0-0 plutôt sexy, et surtout assez généreux avec les favorites du jour.

… mais pas le résultat, contrairement aux Américaines

Sauf qu’à la reprise, quelques événements viennent perturber cette domination brésilienne. D’abord, Vitoria Yaya se blesse vite et est contrainte de laisser sa place. Ensuite, Swanson – qui avait auparavant laisser passer une grosse action – s’échappe en profondeur une poignée de minutes plus tard et donne sereinement l’avantage à son pays sous les applaudissements de Tom Cruise ou Megan Rapinoe. Dès lors, tout s’inverse au Parc des princes : désormais en confiance, les États-Unis contrôlent soudainement les débats et profitent des contres pour enchaîner les situations intéressantes. Tour à tour, Trinity Rodman et Sophia Smith gâchent ainsi de bonnes opportunités de break. Pas de quoi laisser échapper le titre pour les Américaines (même si Adriana a cru à l’égalisation dans les ultimes instants), leur quatrième sur les six dernières éditions des JO et le cinquième en huit participations. Les patronnes, tout simplement.

Brésil (3-4-3) : Lorena – Tarciane, Lauren (Rafaelle, 84e), Thais – Yasmim, Yaya (Vitoria, 50e), Sampaio (Angelina, 60e), Ludmila (Marta, 60e) – Jheniffer (Priscila, 60e), Portilho, Adriana. Sélectionneur : Elias.

États-Unis (4-2-3-1) : Naeher – Davidson (Sonnett, 74e), Girma, Fox, Dunn – Coffey, Albert – Horan, Rodman, Swanson (Krueger, 90e+4) – Smith (Williams, 84e). Sélectionneuse : Hayes.

