Pronostic Brésil Etats-Unis : Analyse, cotes et prono de la finale féminine des JO 2024

Les Etats-Unis retrouvent la lumière face au Brésil

Battu dès les quarts lors du dernier Mondial , le Brésil reste toujours une nation majeure du football féminin mais peu d’observateurs auraient pensé les retrouver en finale et cela d’autant plus après la phase de poule. En effet, la sélection brésilienne est passée par la petite porte en décrochant l’une des meilleures 3e place. Battu à 2 reprises lors de la phase de groupe, le Brésil a passé un cap en quart de finale en sortant la France, pays hôte. Lors de cette rencontre, les Brésiliennes ont eu de la réussite en profitant de la maladresse des françaises et d’un penalty arrêté après une attente de 5 minutes pour la tireuse française Karchaoui. Boosté par ce succès, le Brésil a livré son meilleur match en demi-finale en surclassant l’Espagne (4-2). Arrivées dans la peau d’un outsider, les Brésiliennes ont pris énormément de confiance et veulent de nouveau déjouer les pronostics face aux Etats-Unis. Suspendue lors des 2 dernières rencontres, la légende Marta effectue son retour ce samedi.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, les Etats-Unis réussissent un solide tournoi puisqu’elles n’ont toujours pas connu la moindre défaite. Impressionnantes en phase de poule, les Américaines ont facilement pris le dessus sur la Zambie, l’Allemagne et l’Australie. Dans la phase de match à élimination directe, les Etats-Unis ont connu plus de difficultés en étant contraints de passer par les prolongations. Face au Japon, la différence est venue de Rodman (la fille du basketteur Dennis) tandis que contre l’Allemagne, c’est Smith qui a permis à sa sélection de décrocher sa place en finale. En phase de poules, c’est Swanson qui avait marqué 3 buts. Fortes de 4 titres olympiques, les Américaines partent favoris de cette finale. La jeunesse américaine semble finalement faire oublier le départ à la retraite de la génération Rapinoe. Invincible lors de ce tournoi, les Etats-Unis devraient poursuivre sur leur excellente forme pour se défaire d’un Brésil qui va défendre chèrement sa peau.

► Le pari « Victoire Etats-Unis » est coté à 1,94 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 194€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Swanson ou Smith buteur » est coté à 1,87 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 187€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Brésil – Etats-Unis

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Brésil – Etats-Unis sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Brésil – Etats-Unis avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Brésil Etats-Unis encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Les États-Unis triomphent du Brésil en finale de la Gold Cup féminine