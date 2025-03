25 points de suture à l’oreille pour Mateta

Jean-Philippe van Gogh.

Évacué sur civière après un choc avec le gardien de Millwall en FA Cup, Jean-Philippe Mateta est sorti de l’hôpital où il avait été transféré. Mais pas totalement indemne, puisque l’attaquant de Crystal Palace a eu besoin de 25 points de suture sur son oreille gauche lacérée par le crampon du portier adverse Liam Roberts.

Sur son compte Instagram, Mateta, qui sera d’ores et déjà absent pour le prochain match de Palace, a tenu à rassurer les supporters : « Je vais bien, j’espère être de retour très vite et plus fort que jamais, bien joué les gars pour le super travail aujourd’hui, je vous aime. » Visiblement, JP est moins rancunier que Steve Parish, son président, qui s’était énervé au micro de la BBC à la mi-temps après cette sortie très dangereuse de Liam Roberts : « J’ai regardé l’âge du gardien, il a 30 ans. C’est la sortie la plus inconsciente que j’ai jamais vue sur un terrain de football. Il doit se remettre en question parce qu’il met en danger la vie d’un collègue avec un geste comme celui-là. C’est une sortie terrible. Je n’ai jamais rien de vu de tel. »

Apparemment, Steve Parish n’a jamais vu un match d’Anthony Lopes.

