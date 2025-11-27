Strasbourg s’offre une vraie soirée européenne contre Crystal Palace

Strasbourg 2-1 Crystal Palace

Buts : Emegha (53e) et El-Mourabet (77e) pour les Alsaciens // Mitchell (35e) pour les Londoniens

Strasbourg a beau avoir dépensé 111 millions d’euros cet été, avoir un nouveau stade, entrer dans une nouvelle dimension, il peut dire merci à un petit gars de sa ville. Samir El-Mourabet est né en 2005. Il a grandi à Strasbourg, a été formé à la Meinau, a disputé des derbys contre Metz. Grâce à son but, son Racing s’offre un succès de prestige contre Crystal Palace (2-1). Les Alsaciens sont encore invaincus en Ligue Conférence. Ils passent provisoirement 2es et savourent leur première soirée européenne depuis une vingtaine d’années. Les héritiers de Cassard, Pagis, Faty et les huitièmes de finalistes de la Coupe de l’UEFA 2006 sont là.

C’est le héros du soir qui a eu la meilleure occasion du début de match, sur un service de Diego Moreira (9e). Mais les Eagles ouvrent pourtant le score grâce à Tyrick Mitchell, sur un gros travail de Jean-Philippe Mateta (0-1, 35e). Le Français se sert de son corps pour contourner Lucas Høgsberg et servir Mitchell, qui croise sa frappe. Le Danois n’y est pas, tellement pas qu’Ismaïla Sarr n’est pas loin de doubler la mise (37e). Liam Rosenior a le luxe du banc, et donc de le faire sortir. Ben Chilwell, ancien éphémère joueur de Palace, entre (42e).

EMEGHA RELANCE STRASBOURG 🤩 Sur un caviar de Moreira c'est le capitaine du @rcsa qui remet les siens dans le match, la 2ème mi-temps à suivre sur CANAL+ 💫#RCSACPFC | #UECL pic.twitter.com/iLxd4fDCFg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 27, 2025

Sans son Anglais, Strasbourg n’a que 22 ans de moyenne d’âge, et montre une fois sa fougue, l’autre fois son inattention. La fougue est incarnée par Emmanuel Emegha, après une action ultra rapide (1-1, 53e). Pour l’inattention, demandez à Ismaël Doukouré, qui laisse Adam Wharton toucher la barre (60e). Le 5e de Premier League ne reviendra pas. Après un autre arrêt de Mike Penders, Palace laissera El-Mourabet traîner dans la surface, splendide (2-1, 77e). Strasbourg sourit, et fait un grand pas vers les huitièmes de finale de C4. Et confirme que oui, la Ligue 1 mange la Premier League.

