S’abonner au mag
  • C4
  • J4
  • Strasbourg-Crystal Palace (2-1)

Strasbourg s’offre une vraie soirée européenne contre Crystal Palace

UL
Strasbourg s’offre une vraie soirée européenne contre Crystal Palace

Strasbourg 2-1 Crystal Palace

Buts : Emegha (53e) et El-Mourabet (77e) pour les Alsaciens // Mitchell (35e) pour les Londoniens 

Strasbourg a beau avoir dépensé 111 millions d’euros cet été, avoir un nouveau stade, entrer dans une nouvelle dimension, il peut dire merci à un petit gars de sa ville. Samir El-Mourabet est né en 2005. Il a grandi à Strasbourg, a été formé à la Meinau, a disputé des derbys contre Metz. Grâce à son but, son Racing s’offre un succès de prestige contre Crystal Palace (2-1). Les Alsaciens sont encore invaincus en Ligue Conférence. Ils passent provisoirement 2es et savourent leur première soirée européenne depuis une vingtaine d’années. Les héritiers de Cassard, Pagis, Faty et les huitièmes de finalistes de la Coupe de l’UEFA 2006 sont là.

C’est le héros du soir qui a eu la meilleure occasion du début de match, sur un service de Diego Moreira (9e). Mais les Eagles ouvrent pourtant le score grâce à Tyrick Mitchell, sur un gros travail de Jean-Philippe Mateta (0-1, 35e). Le Français se sert de son corps pour contourner Lucas Høgsberg et servir Mitchell, qui croise sa frappe. Le Danois n’y est pas, tellement pas qu’Ismaïla Sarr n’est pas loin de doubler la mise (37e). Liam Rosenior a le luxe du banc, et donc de le faire sortir. Ben Chilwell, ancien éphémère joueur de Palace, entre (42e).

Sans son Anglais, Strasbourg n’a que 22 ans de moyenne d’âge, et montre une fois sa fougue, l’autre fois son inattention. La fougue est incarnée par Emmanuel Emegha, après une action ultra rapide (1-1, 53e). Pour l’inattention, demandez à Ismaël Doukouré, qui laisse Adam Wharton toucher la barre (60e). Le 5e de Premier League ne reviendra pas. Après un autre arrêt de Mike Penders, Palace laissera El-Mourabet traîner dans la surface, splendide (2-1, 77e). Strasbourg sourit, et fait un grand pas vers les huitièmes de finale de C4. Et confirme que oui, la Ligue 1 mange la Premier League.

La France distance encore plus les Pays-Bas à l'indice UEFA

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Logo de l'équipe Lens
16 Robin RISSER (stra) during the Ligue 1 MCDonald's match between Saint Etienne and Strasbourg at Stade Geoffroy-Guichard on November 2, 2024 in Saint-Etienne, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
16 Robin RISSER (stra) during the Ligue 1 MCDonald's match between Saint Etienne and Strasbourg at Stade Geoffroy-Guichard on November 2, 2024 in Saint-Etienne, France. (Photo by Loic Baratoux/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • Ligue 1
  • J13
  • Lens-Strasbourg
Robin Risser : des Racing et des ailes

Robin Risser : des Racing et des ailes

Robin Risser : des Racing et des ailes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

06
Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)
Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)

Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)

Revivez Maccabi Tel-Aviv - Lyon (0-6)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!