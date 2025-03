Ousmane Dembélé explique son déclic

Et un de plus.

En feu cette saison, Ousmane Dembélé a profité de la 24e journée de Ligue 1 et de la large victoire de son Paris Saint-Germain contre Lille pour marquer un nouveau but. Et après la rencontre, le bonhomme a été interrogé par DAZN sur sa réussite du moment. « La raison de mon déclic ? Un peu de tout, a ainsi répondu l’ancien de Barcelone. Mon positionnement, mais surtout la mentalité. L’envie de marquer, d’être décisif à chaque match… J’ai des ballons, j’y crois davantage devant le but et ça rentre donc je suis content. »

L’ex du Borussia Dortmund a également eu quelques mots pour Luis Enrique, son entraîneur, et ses partenaires : « Depuis le début de saison, le coach nous dit de jouer du bon football. Tout le monde participe, tout le monde veut être décisif. On est dans une très bonne dynamique, on va essayer de la garder le plus longtemps possible. On s’éclate, tout le monde attaque et tout le monde défend : on est une équipe très soudée, ça donne des résultats comme ça. Ce n’est que du plaisir pendant 90, 95 minutes. »

Pourvu que ça dure, au moins quelques jours supplémentaires.

