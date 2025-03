Le PSG éparpille Lille

PSG 4-1 Lille

Buts : Barcola (6e), Marquinhos (22e), Dembélé (28e) et Doué (37e) pour le PSG // David (80e) pour le LOSC

Ne pas s’enflammer. Ne pas s’enflammer. Ne pas s’enflammer. Trois mots que les supporters du PSG se sont répétés en boucle durant toute la première période contre Lille. Il faut dire que les potes d’Ousmane Dembélé – à nouveau buteur – ont livré 45 premières minutes parfaites contre une équipe lilloise dépassée de bout en bout, avant de gérer cette avance en seconde période (4-1). De quoi donner des idées aux supporters à quatre jours du huitième de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool. Alors oui, Ngalayel Mukau n’est pas Mohamed Salah, Benjamin André n’est pas Ryan Gravenberch, Bafo Diakité n’est pas Virgil van Dijk, et Bruno Genesio n’est pas Arne Slot (même si les deux hommes ont déjà battu Pep Guardiola). Mais le LOSC cette saison a battu le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et s’est incliné seulement 2-1 à Liverpool. Les Dogues n’avaient jusque-là encaissé que 8 buts à l’extérieur cette saison en Ligue 1. Désormais, le chiffre est passé à 12.

45 minutes XXL

Malgré un match de Ligue des champions qui approche, Bruno Genesio et Luis Enrique n’ont pas vraiment aligné une équipe B, même s’ils ont fait reposer quelques joueurs au coup d’envoi. Hakon Haraldsson, Jonathan David et Rémy Cabella d’un côté. Vitinha, Willian Pacho et Khvicha Kvaratskhelia de l’autre. Pas de quoi déstabiliser le PSG, qui n’a eu besoin que de 6 minutes pour démarrer son spectacle. Avec Bradley Barcola au départ pour renverser le cuir sur Ousmane Dembélé et… Barcola à la finition pour être au rebond d’une frappe du champion du monde repoussée par Lucas Chevalier (1-0, 6e). Le début du cauchemar pour le portier du LOSC qui a pourtant été étincelant sur un triple arrêt (19e) ou sur une frappe à bout portant de João Neves (21e). Sauf que les Lillois n’arrivent pas à traverser la ligne médiane, gênés par le pressing des Parisiens. Et à force de subir, les Dogues vont finir par craquer. Et plutôt trois fois qu’une. D’abord sur un coup de boule de Marquinhos qui inscrit son premier but avec Paris depuis 2022 (2-0, 22e). Puis par l’inévitable Ousmane Dembélé qui fait honneur à son patch de meilleur buteur de Ligue 1 en claquant son 18e but en 2025 à la suite d’une action collective superbe entre Gonçalo Ramos, João Neves – de nouveau passeur décisif – et l’international français (3-0, 28e). Et pour conclure ce festival en première période, Désiré Doué, toujours aussi remuant, ajoute un missile en pleine lucarne (4-0, 37e).

La tête à Liverpool

Il est toujours difficile de repartir en seconde période après une telle démonstration pendant 45 minutes. Luis Enrique a beau avoir probablement demandé à ses joueurs de continuer leur pressing tout-terrain, ces derniers ont assez logiquement voulu souffler un peu en pensant au match à venir contre Liverpool. Et cela s’est vu sur la pelouse, où les potes de Gonçalo Ramos, impeccable dans son rôle de pivot gang, ont moins couru, ont été moins tranchants et ont moins mis en danger Lucas Chevalier. Et ce, malgré les entrées en jeu de Vitinha ou de Kvaratskhelia. Tout le contraire des Lillois visiblement piqués dans leur orgueil. Entré en jeu à la pause, Ethan Mbappé avait visiblement quelques comptes à rendre. Et si sa première frappe surpuissante fuit de peu la lucarne, sa deuxième est repoussée par Donnarumma dans les pieds de Jonathan David qui réduit la marque (4-1, 80e) et qui permet au LOSC de remporter la seconde période, Chevalier écœurant Ramos sur une manchette digne d’Omeyer (90e). Il n’y a pas de petites victoires. Désormais place à la Ligue des champions pour les deux formations.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi (Zaïre-Emery, 62e), Marquinhos, Beraldo, Mendes (Pacho, 62e) – Ruiz, Doué (Lee, 75e), Neves (Vitinha, 62e) – Dembélé (Kvaratskhelia, 62e), Ramos, Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Meunier, Diakité, Alexsandro, Gundmundsson (Ismaily, 83e) – Bentaleb, André – Mukau (Bouaddi, 63e), Gomes (Mbappé, 46e), Bakker (Haraldsson, 46e) – Akpom (David, 63e). Entraîneur : Bruno Genesio.

