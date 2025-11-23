Lille trop fort pour le Paris FC, Olivier Giroud double buteur

Lille 4-2 Paris FC

Buts : Giroud (40e et 77e, SP), Mandi (80e) et Broholm (90e+4, SP) pour les Dogues // Geubbels (11e) et Doucet (84e) pour le PFC

Vous avez dit finito ?

Pourtant, Olivier Giroud finit toujours par redevenir décisif dans les surfaces de réparation. Muet depuis deux mois, l’attaquant du LOSC a ainsi inscrit un doublé qui a mené les siens vers la victoire (4-2). D’abord à la suite d’un mouvement collectif initié par le soliste Osame Sharaoui, entretenu par Romain Perraud et fini par Giroud, avant que ce dernier ne redonne l’avantage au LOSC à dix minutes de la fin sur penalty.

Pas un, mais deux pénos

Les débats ont beau s’être emballés au terme de cette rencontre, c’est Lille qui en ressort gagnant avec un break effectué sur un nouveau péno signé Marius Broholm. Le LOSC, qui restait sur une défaite contre Strasbourg, se relance dans le haut du tableau et occupe la quatrième place de la Ligue 1 avant la réception de Zagreb en C3. Volontaire et très bon joueur, le Paris FC n’a pas démérité.

Sauf que les Franciliens enchaînent une seconde défaite d’affilée, après le revers à domicile contre Rennes…

Lille (4-4-2) : Özer – Meunier, Mbemba, Mandi (Ngoy, 86e), Perraud – Bentaleb (Mukau, 73e), Bouaddi, Correia, Sahraoui (Broholm, 73e) – Igamane (Haraldsson, 61e), Giroud (E. Mbappé, 86e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Paris FC (5-4-1) : Trapp – H. Traoré, Mbow, A. Camara, Chergui (Kolodziejczak, 60e), De Smet – Marchetti (Doucet, 83e), Lees-Melou (Gory, 74e), Kebbal, Cafaro (Simon, 60e) – Geubbels (Krasso, 60e). Entraîneur : Stéphane Gilli.

