  • CAN 2025
  • Nigeria

Osimhen a-t-il vraiment quitté la sélection en pleine CAN ?

Levons le masque !

Victor Osimhen fait toujours partie de la sélection nigériane à la CAN. Après une altercation survenue lundi entre lui et son coéquipier Ademola Lookman lors du huitième de finale contre le Mozambique (4-0), des spéculations ont émergé mardi, laissant entendre qu’Osimhen aurait quitté l’équipe et le tournoi.

Première réponse de la fédération nigériane de football, repartageant une vidéo Instagram de la CAF avec le but du 3-0 contre le Mozambique (but d’Osimhen sur une passe décisive de Lookman), accompagnée de la légende : « Ademola Lookman et Victor Osimhen, à l’unisson. 🫶 » Et tant pis si on élude le fait que le buteur de Galatasaray est rentré bougon au vestiaire dès le coup de sifflet finale.

Une histoire de famille

Dans l’après-midi de mardi, les précisions sont arrivées. Un journaliste nigérian a affirmé qu’un haut responsable de la fédération lui avait assuré que l’incident de la veille avait été résolu : « Tout a été réglé depuis hier soir (lundi) et tout va bien. Il n’a jamais été question qu’Osimhen quitte le tournoi. Le problème a été réglé en famille. »

Après, la famille, on sait très bien que ça peut aussi se déchirer…

Le craquage de Victor Osimhen contre Ademola Lookman

