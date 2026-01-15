S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Demies
  • Maroc-Nigeria (0-0, 2-4 TAB)

Bright Osayi-Samuel peste contre l’arbitre de Maroc-Nigeria

JD
Bright Osayi-Samuel peste contre l’arbitre de Maroc-Nigeria

Always look on the bright side of life! Après une demi-finale dans laquelle le Nigeria s’est montré méconnaissable, surtout au vu de ses matchs précédents, Bright Osayi-Samuel était forcément dépité de l’élimination des Super Eagles, au terme d’une séance de tirs au but qu’il qualifie de « loterie » : « Je pense qu’on a bien joué. Notre défense était incroyable, je suis fier de l’équipe. Le coach nous a dit qu’il était fier. » On se console comme on peut.

« Ça fait très mal de voir qu’on a des arbitres comme ça »

Toujours est-il que le défenseur de Birmingham City n’a pas mâché ses mots envers l’homme en noir, le Ghanéen Daniel Laryéa : « Je voulais ajouter une chose : l’arbitrage a été épouvantable. Je ne dis pas qu’on a perdu à cause de ça, mais il a pris de très mauvaises décisions et ça fait très mal de voir qu’on a des arbitres comme ça dans des grands matchs comme celui-ci. »

On se justifie comme on peut aussi.

Walid Regragui savoure sa revanche après la victoire du Maroc contre le Nigeria

JD

À lire aussi
00
Revivez Maroc-Nigeria (0-0)
  • CAN 2025
  • Demies
  • Maroc-Nigeria
Revivez Maroc-Nigeria (0-0)

Revivez Maroc-Nigeria (0-0)

Revivez Maroc-Nigeria (0-0)
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 4j
81
Réactions
00
Revivez Maroc-Nigeria (0-0)
Revivez Maroc-Nigeria (0-0)

Revivez Maroc-Nigeria (0-0)

Revivez Maroc-Nigeria (0-0)
10
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)
Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Revivez Sénégal - Égypte (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!