Le Maroc sort le Nigeria aux tirs au but et tient sa finale !

Au bout de la nuit et du stress, le Maroc est parvenu à écarter le Nigeria dans une séance de tirs au but où Yassine Bounou en aura sorti deux (0-0, 4-2 TAB). Les Lions de l'Atlas sont en finale de leur CAN, une première depuis 2004, et peuvent toujours rêver de devenir les héritiers des vainqueurs de 1976.

Maroc 0-0 (4-2 TAB) Nigeria

Tirs au but réussis : El Aynaoui, Ben Seghir, Hakimi, En-Nesyri pour le Maroc // Onuachu, Dele-Bashiru pour le Nigeria

Tirs au but manqués : Igamane pour le Maroc // Chukwueze, Onyemaechi pour le Nigeria

C’est donc au bout de la nuit et d’une séance de tirs au but irrespirable, comme à chaque fois à ce niveau de compétition, que le Maroc a fait un pas de plus vers son rêve de sacre à la maison. Il n’y avait rien de plus logique, ce mercredi soir, que de voir les hôtes de cette CAN rallier la finale face à un Nigeria qui n’aura pas été au niveau attendu et qui a fini par craquer (0-0, 4-2 TAB). Il n’y aura pas eu de buts, pas toujours du spectacle, mais il restera encore des images, comme cette main ferme incroyable de Yassine Bounou face à Bruno Onyemaechi pour permettre à Youssef En-Nesyri de libérer tous les Marocains, qui verront la finale d’une Coupe d’Afrique des nations pour la première fois depuis 2004. C’est ce qu’on appelle un moment d’histoire.

Du bruit, des coups et Calvin Bassey

La soirée devait être spéciale. Il y avait les trois derniers Ballon d’or africains sur le terrain (Victor Osimhen, Ademola Lookman, Achraf Hakimi) et une ambiance de dingue au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, où il valait mieux ne pas être sensible des oreilles. Même devant la télé, on pouvait baisser le son pour atténuer les sifflets réservés à chaque possession de balle d’un Nigeria privé de Wilfred Ndidi, suspendu, et qui est tombé sur un adversaire autrement plus prêt au combat que l’Algérie, la semaine dernière. Le Maroc avait un rêve et un statut à défendre, celui de pays hôte, celui de demi-finaliste du Mondial 2022 et c’est ce qu’il a fait en répondant à l’intensité par l’intensité. Du rythme, des coups, du pressing de tous les côtés et des Lions de l’Atlas qui ont pris l’ascendant dans le jeu dans le premier acte, malgré l’alerte de Lookman sur Yassine Bounou (14e) et l’intervention nécessaire d’Adam Masina devant le feu-follet de la Dea après un ballon perdu récupéré par Osimhen (32e).

Cela n’aura pas été un festival d’occasions franches et de parades spectaculaires, mais le Maroc n’a pas baissé les yeux devant les Super Eagles. La tête et les jambes, comme Ismael Saibari, partout sur le terrain, déchaîné : il aura été le premier à frapper (3e) et son numéro devant Bright Osayi-Samuel dans la surface ne lui a pas permis de tromper Stanley Nwabali (40e).

Le gardien nigérian avait bien besoin de se chauffer les gants, après avoir vu Brahim Diaz rater le cadre (9e, 29e), Ayyoub El Kaabi être trop bas pour réussir une mini acrobatie (28e) et Hakimi faire trembler les filets, du mauvais côté, sur un coup franc dangereusement tiré (34e) et provoqué par Calvin Bassey. Cette biscotte n’aura pas empêché le défenseur de Fulham de faire parler sa toute puissance et de ne cesser de manger le pauvre El Kaabi au duel. Il fallait se farcir ce costaud sur le dos pendant 85 minutes et l’amateur de retournés aura dû se contenter d’un coup de tête au premier poteau pour avoir une chance (76e).

Bounou, une main divine

Heureusement pour le Nigeria, Bassey était donc là et ce n’est pas la timide tentative de Raphael Onyedika après les citrons qui allait redonner des ailes aux Super Eagles (51e), le trio offensif nigérian étant bien canalisé par des Marocains qui n’ont jamais arrêté de courir. Ils ont couru après un but, aussi, dans une seconde période moins vivante, où à Nwabali a fait le boulot devant Abde Ezzalzouli (52e, 83e), sans non plus trembler quand tous les Marocains, public compris, réclamait une main de Bassey dans la surface sur une frappe de Hakimi (79e).

À ce niveau de pression et avec un Nigeria incapable de faire parler autre chose que sa puissance, il ne fallait plus s’attendre à du grand spectacle. Surtout que la prolongation est arrivée et que Hamza Igamane, réclamé par le stade, n’a pas fait mieux que son collègue titulaire pour faire trembler Nwabali, malgré un petit pont toujours bienvenu dans une rencontre devenue plus difficile à regarder. L’ultime tentative d’El Aynaoui ne pouvait pas empêcher la séance de tirs au but, où Igamane aura été le seul Marocain à rater, avant d’être sauvé par un grand Bounou et sa main droite divine. En-Nesyri, devenu ce mercredi soir le joueur marocain le plus capé de l’histoire à la CAN devant Noureddine Naybet (21 matchs), restera celui qui aura envoyé les Lions de l’Atlas en finale. Ce sera dimanche, à Rabat, contre le Sénégal et avec ce rêve de retrouver le toit de l’Afrique 50 ans plus tard.

Maroc (4-3-3) : Bounou – Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui – El-Khannouss (Targhalline, 84e), El-Aynaoui, Saibari (Ben Seghir, 118e) – B. Díaz (Akhomach, 107e), El-Kaabi (Igamane, 84e), Ezzalzouli (En-Nesyri, 103e). Sélectionneur : Walid Regragui.

Nigeria (4-3-1-2) : Nwabali – Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi – Onyeka (Chukwueze, 120e+1), Onyedika (Simon, 83e), Iwobi – Lookman – Osimhen (Onuachu, 118e), Adams (Dele-Bashiru, 98e). Sélectionneur : Éric Chelle.

