Qui plane le plus en Europe cette saison ?

Sans parler des supporters de l’OM pour d’autres raisons. Opta a répertorié les cinq meilleurs joueurs qui dominent les airs dans les cinq grands championnats européens cette saison (avec un minimum de 45 duels). Et surprise : Maxime Lopez et son mètre 67 n’y figurent pas. Les cinq joueurs qui en imposent le plus depuis le mois d’août dernier sont issus de la Premier League (rien d’étonnant), de la Liga, de la Bundesliga et… de la Ligue 1. Visiblement en Italie, ça ne vole pas bien haut en ce moment.

Air Jacquet, seul représentant français

C’est Kike Salas, défenseur central du FC Séville, qui ouvre le bal avec 81,3 % de réussite pour 39 duels aériens gagnés sur 48, suivi de près par le Croate Luka Vušković, qui évolue au Hambourg SV, avec 80 % d’efficacité pour 92 joutes remportées sur 115. Autre Espagnol disputant la Liga, Lucas Torró assure les duels aériens du CA Osasuna avec 77,3 % de domination, comptant 75 victoires aériennes sur 97 possibles. Les deux noms les plus connus de ce top 5 ne sont autres que Virgil Van Dijk (77,3 % – 119/154) et l’étonnant Jérémy Jacquet (75,5 % – 37/49).

