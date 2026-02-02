En plein litige, la fédération sud-coréenne ouvre les négociations avec ses joueuses

Et si la sélection féminine de Corée du Sud zappait tout simplement la Coupe d’Asie 2026 ? C’est en tout cas la menace qui plane sur la compétition depuis plusieurs semaines. En cause, des conditions jugées indignes, discriminatoires et très loin de celles offertes à leurs homologues masculins.

Ce lundi, la fédération de football sud-coréenne a indiqué être entrée en négociations avec sa sélection féminine pour mettre fin à ce conflit. « Nous poursuivons les discussions avec les joueuses pour résoudre ce problème et prévoyons de respecter notre calendrier d’entraînement », a déclaré lundi une responsable de la fédération (KFA) à l’AFP. L’équipe sera convoquée à la mi-février pour un stage de préparation avant la Coupe d’Asie, qui se tiendra du 1er au 21 mars en Australie.

10% du budget de l’équipe masculine

Trajets interminables en bus, vols en classe éco, logements éloignés des terrains, équipements parfois à leurs frais… Dans un communiqué daté de septembre et rendu public en janvier, les joueuses dressaient le tableau d’une équipe nationale traitée comme une option secondaire.

Un document interne de la fédération, consulté par l’AFP, démontre qu’environ 1,3 million de dollars leur a été alloué en 2025, ce qui représente moins de 10 % du budget de l’équipe masculine. « On a l’impression de ne pas être considérées comme des internationales. Des actes sont nécessaires », avait fustigé Ji So-yun, cadre de la sélection, pour résumer l’état d’esprit.

