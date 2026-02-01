OM : Murillo pointé du doigt par De Zerbi, une altercation entre deux joueurs ?

Le bazar et la manière. La semaine infernale de l’OM n’est pas encore terminée, et le match nul concédé contre le Paris FC samedi (2-2) n’a pas aidé les Phocéens à retrouver du calme et de la sérénité.

Les Marseillais ont retrouvé le chemin de la Commanderie, ce dimanche, dans la joie (non) et la bonne humeur (non plus). Selon La Provence, Roberto De Zerbi était cette fois présent pour assister à la séance de lendemain de match concernant surtout les joueurs qui ont peu joué… et il en aurait profité pour charger Amir Murillo, entré à la 79e minute à Jean-Bouin.

La raison ? Le Panaméen serait coupable de beaucoup trop d’erreurs sur des buts encaissés cette saison. Résultat : il aurait été rétrogradé en équipe réserve.

Tension entre Kondogbia et Vermeeren

Le coach italien aurait tenu un discours ferme à Murillo comme aux autres : ceux qui ne sont pas contents peuvent passer un coup de fil à leur agent pour faire leurs valises. C’est tout ? Non, toujours selon le quotidien provençal, une altercation aurait eu lieu entre Geoffrey Kondogbia et Arthur Vermeeren, après que le premier a commis plusieurs grosses fautes sur le Belge sans interventions du staff.

Il ne manque plus qu’une bagarre à la réunion avec les supporters lundi, et ce sera un sans-faute.