Tiens, revoilà Arnaud Nordin en Ligue 1

Un revenant de dernière minute. On le doit au Stade rennais qui, après avoir officialisé l’arrivée de Yassir Zabiri, a annoncé sa dernière recrue hivernale, le dénommé Arnaud Nordin.

Une mauvaise expérience à Mayence

Oui, oui, celui qu’on avait laissé à Montpellier dans une saison cauchemardesque qui a vu le MHSC finir bonnet d’âne de Ligue 1. L’attaquant avait filé l’été dernier à Mayence, en Bundesliga, où il ne s’est pas davantage épanoui, avec 19 apparitions pour aucun but ou passe décisive chez le 16e de Bundesliga.

Arnaud Nordin prêté par Mayence 🆕 Visage familier du football français avec 198 apparitions en Ligue 1, l'attaquant de 27 ans vient renforcer le secteur offensif Rouge et Noir. ✍️ Une arrivée validée par @hellowork — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 2, 2026

Le voilà donc en Bretagne, en prêt, pour essayer de retrouver de la confiance, de la joie et des victoires, ce qui n’est pas gagné vu le calendrier à venir pour les Rouge et Noir (l’OM en Coupe de France, puis Lens et le PSG en championnat).

Le directeur sportif Loïc Désiré parle d’un « profil est tout à fait complémentaire des autres attaquants, il va pouvoir apporter de la vitesse, ses qualités de dribble, de frappe et toute sa panoplie à notre jeu », alors que l’équipe de Habib Beye connaît un coup de moins bien offensivement sur les trois dernières rencontres (un but marqué seulement contre Le Havre, Lorient et Monaco).

À noter aussi que Nordin fait partie de la même agence que… Jérémy Jacquet, qui s’est rendu à Liverpool ce lundi pour préparer son transfert qui sera effectif l’été prochain. C’est ça aussi, le mercato.

Rennes mise sur un grand espoir marocain