Gianni Infantino favorable à une levée des sanctions contre la Russie

CM
Toujours là où on ne l’attend pas. Ce lundi, Gianni Infantino a ouvert la porte à un retour éventuel de la Russie dans le football mondial. Dans un entretien accordé à Sky News, le président de la FIFA a jugé l’exclusion de la sélection et des clubs russes, en vigueur depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, contre-productive.

« Cette interdiction n’a rien accompli, elle n’a fait qu’engendrer davantage de frustration et de haine […] Permettre à des filles et des garçons russes de jouer au football dans d’autres régions d’Europe serait bénéfique », a-t-il affirmé.

Sans promettre de réintégration immédiate pour les clubs russes ou la Sbornaïa, privée de la Coupe du monde 2022 et d’Euro 2024, le dirigeant suisse se dit prêt à entamer des discussions.

Son football n’est pas politique

Pour Infantino, la FIFA ne devrait pas se mêler de politique internationale. Il plaide pour une modification des statuts de l’instance afin que les décisions sportives ne soient plus tributaires des actes des dirigeants politiques. « Il faut inscrire dans nos statuts le principe selon lequel nous ne devrions jamais interdire à un pays de jouer au football en raison des actes de ses dirigeants », a-t-il insisté, en rappelant que maintenir le lien entre nations et football est crucial.

Alors que certaines fédérations, comme celles de judo ou de taekwondo, ont commencé à lever leurs sanctions, le football pourrait suivre le même chemin. « Il faut bien que quelqu’un maintienne les liens ouverts », conclut-il.

Heureusement qu’il a remis de ses mains le prix de la paix à Donald Trump.

Safonov profite de la sélection russe pour étaler son spleen parisien

CM

