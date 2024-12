Un ancien international russe tué sur le front de la guerre en Ukraine

L’ancien défenseur russe Aleksei Bougaïev, connu pour avoir disputé l’Euro 2004, a perdu la vie au front de la guerre en Ukraine, un conflit qui dure maintenant depuis 34 mois. La nouvelle a été confirmée dimanche par son père et son agent via des médias russes et rapportée par Reuters.

Sorti de prison pour aller faire la guerre

« Malheureusement, la nouvelle de la mort d’Aleksei est vraie. Cela s’est produit aujourd’hui », a déclaré son père, Ivan Bougaïev, à l’agence Sport24. Son agent, Anton Smirnov, a ajouté que la violence des combats empêchait pour l’instant de récupérer le corps du joueur pour organiser des funérailles, comme rapporté par l’agence RIA.

À 43 ans, Bougaïev n’était plus sous le feu des projecteurs du foot depuis un moment. Pourtant, certains se rappellent encore ses deux apparitions avec la Russie à l’Euro 2004. Une carrière qui l’a également vu évoluer à Moscou sous les couleurs du Torpedo et du Lokomotiv, avant de raccrocher les crampons en 2010, à seulement 29 ans.

Rattrapé par des problèmes judiciaires, Bougaïev avait été condamné en septembre dernier à neuf ans et demi de prison pour trafic de drogue. Depuis, il avait exprimé son souhait de rejoindre les rangs des combattants en Ukraine. Une démarche encouragée par les autorités russes, qui n’hésitent pas à puiser dans les prisons pour renforcer leurs effectifs sur le front.

