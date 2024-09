Un ancien international russe condamné à neuf ans de prison

AT le Mercredi 25 Septembre à 10:34 Article modifié le Mercredi 25 Septembre à 11:59

Nouvelle recrue pour le FC Prison.

De footballeur à trafiquant de drogue. C’est le terrible destin que connaît Alekseï Bougaïev, ancien international russe (7 sélections). Si le défenseur de métier n’était pas du genre à défrayer la chronique sur un terrain, ses récentes affaires ne sont pas passées inaperçues. D’après le média AS, il est condamné à neuf ans et six mois de prison ferme pour tentative de trafic de drogues. Une lourde peine qu’il purgera dans un centre de haute sécurité.

Il détenait 500 grammes de stupéfiants sur lui

Selon le travail des enquêteurs, Alekseï Bougaïev aurait reçu un message avec les coordonnées de la position de la « réserve » de stupéfiants, puis se serait emparé des substances pour ensuite tenter de les revendre. L’accusé aurait été pris en flagrant délit, avant d’être immédiatement arrêté par les forces de l’ordre russes. Au total, l’ancien défenseur du Lokomotiv Moscou détenait 500 grammes de méthyléphédrine, un produit illicite utilisé contre la toux.

Au moment de l’arrestation, il a signé son plus beau bobard. L’homme de 42 ans a d’abord nié son intention de vendre de la drogue, et aurait même indiqué à la police vouloir les aider à démanteler ce réseau de stupéfiants. La pirouette n’est pas passée, et Bougaïev s’est retrouvé en détention provisoire dès novembre, avant donc d’être condamné à passer quasiment une décennie derrière les barreaux.

Il voulait peut-être simplement aider Hansi Flick.

Après l’attentat de Moscou, le match amical Russie-Paraguay annulé