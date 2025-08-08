L’UEFA aurait envoyé plus de 10 millions d’euros à la fédération russe

Deux poids, deux mesures.

L’UEFA aurait envoyé pour un total de 10,8 millions d’euros à la fédération russe depuis le début de la guerre, selon les informations révélées ce vendredi par The Guardian. À l’inverse, elle aurait refusé d’accorder la même aide à la fédération ukrainienne, sous prétexte que les clubs ukrainiens sont situés dans des « zone d’opérations militaires », explique le tabloïd anglais.

Des exigences « totalement floues »

L’aide aurait été accordée dans le cadre d’un fonds de solidarité de l’UEFA, initialement mis en place pour aider les clubs qui n’auraient pas réussi à atteindre les places européennes au sein de leur championnat national et favoriser « un meilleur équilibre entre les compétitions », détaille l’UEFA. Avec la FIFA, ils ont pourtant interdit (presque) tous les clubs et équipes nationales russes de leurs compétitions lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. Une manière de préserver la solvabilité des clubs russes jusqu’à la fin de la guerre ?

Les paiements reçus par la fédération russe n’ont cependant pas été octroyés à leurs homologues ukrainiens depuis 2023. Cinq dirigeants de clubs ukrainiens s’étonnent de cette « situation extraordinaire » dans une lettre adressée le 27 juillet dernier au président de l’UEFA, comme le rapporte The Guardian : « l’obstacle aux paiements est constitué par des exigences totalement floues d’une banque en Suisse, qui seraient liées à la situation géographique des clubs de football dans la zone de guerre ». Une formulation qui ne « correspond pas à la réalité », estiment-ils.

On attend toujours la réponse de l’UEFA quant à l’affaire.

