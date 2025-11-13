- Mondial 2026
- Qualifs
- France-Ukraine (4-0)
Les notes des Bleus contre l’Ukraine
Les Bleus sont montés crescendo, à l’image de Kylian Mbappé ou Michael Olise. N’Golo Kanté, lui, donne toujours autant le sourire.
Mike Maignan
Aucun arrêt ce soir. Fraude ?
0 note(s)
Jules Koundé
C’était pas avant le match, la minute de silence ?
Remplacé par Malo Gusto (89e), entré juste pour le « Freed from desire ».
0 note(s)
Dayot Upamecano
Une lecture du jeu impeccable. Et les Ukrainiens n’avaient pas révisé pour la dictée.
0 note(s)
William Saliba
Ce gars en EPS qui ne sait pas courir, mais court quand même plus vite que tout le monde.
0 note(s)
Lucas Digne
Le seul Bleu présent au Stade de France il y a dix ans a fait honneur à l’événement.
0 note(s)
N'Golo Kanté
Publicité mensongère: Engie n’économise jamais son énergie.
0 note(s)
Manu Koné
Toujours entreprenant et porté vers l’avant. D’ailleurs, il sera à New York dès demain.
Remplacé par Warren Zaïre-Emery (80e), qui a eu le droit à une plus grosse ovation.
0 note(s)
Michael Olise
Un but, une passe décisive, mais surtout cinq expected passes décisives.
Remplacé par Christopher Nkunku (89e), qui n’avait plus rien à grignoter.
0 note(s)
Rayan Cherki
Il en a encore sous la semelle.
Remplacé par Maghnes Akliouche (68e), stressé.
0 note(s)
Bradley Barcola
Il était dans son jardin, alors il a fait comme d’habitude : un match incomplet.
Remplacé par Hugo Ekitike (67e), qui en avait marre de se prendre des poteaux.
0 note(s)
Kylian Mbappé
Si c’était Orelsan dans la cage, il aurait envoyé une grosse praline sous la barre.
0 note(s)
Par Jérémie Baron