Les notes des Bleus contre l’Ukraine

Par Jérémie Baron

Les Bleus sont montés crescendo, à l’image de Kylian Mbappé ou Michael Olise. N’Golo Kanté, lui, donne toujours autant le sourire.

Mike Maignan

Aucun arrêt ce soir. Fraude ?

Jules Koundé

C’était pas avant le match, la minute de silence ?

Remplacé par Malo Gusto (89e), entré juste pour le « Freed from desire ».

Dayot Upamecano

Une lecture du jeu impeccable. Et les Ukrainiens n’avaient pas révisé pour la dictée.

William Saliba

Ce gars en EPS qui ne sait pas courir, mais court quand même plus vite que tout le monde.

Lucas Digne

Le seul Bleu présent au Stade de France il y a dix ans a fait honneur à l’événement.

N'Golo Kanté

Publicité mensongère: Engie n’économise jamais son énergie.

Manu Koné

Toujours entreprenant et porté vers l’avant. D’ailleurs, il sera à New York dès demain.

Remplacé par Warren Zaïre-Emery (80e), qui a eu le droit à une plus grosse ovation.

Michael Olise

Un but, une passe décisive, mais surtout cinq expected passes décisives.

Remplacé par Christopher Nkunku (89e), qui n’avait plus rien à grignoter.

Rayan Cherki

Il en a encore sous la semelle.

Remplacé par Maghnes Akliouche (68e), stressé.

Bradley Barcola

Il était dans son jardin, alors il a fait comme d’habitude : un match incomplet.

Remplacé par Hugo Ekitike (67e), qui en avait marre de se prendre des poteaux.

Kylian Mbappé

Si c’était Orelsan dans la cage, il aurait envoyé une grosse praline sous la barre.

