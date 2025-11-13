S’abonner au mag
Pas de surprise dans la compo des Bleus face à l’Ukraine

TB
La compo gagnante ?

Didier Deschamps a fait ses choix. Alors que l’équipe de France a la qualification pour la Coupe du monde au bout des pieds ce jeudi soir face à l’Ukraine, le sélectionneur a décidé de faire confiance à un séduisant quatuor offensif composé de Rayan Cherki, Michael Olise, Bradley Barcola et Kylian Mbappé. Dans l’entrejeu, N’Golo Kanté remplace Aurélien Tchouaméni aux côtés de Manu Koné.

Enfin derrière Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano et Lucas Digne auront pour mission de protéger Mike Maignan. Côté ukrainien, le défenseur du PSG Illya Zabarnyi est bien présent en charnière centrale.

No Dembélé, no problems ?

TB

