Pourquoi la France s'est enfin réconciliée avec Joe Dassin

Le Vegedream des boomers.

Jeudi soir au Parc des Princes, après France-Ukraine et dès la qualif des Bleus actée, les haut-parleurs ont craché L’Amérique de Joe Dassin a résonné pendant le tour de terrain des joueurs. Si le clin d’œil musical est plutôt a propos (« L’Amérique, l’Amérique / Je veux l’avoir et je l’aurai / L’Amérique, l’Amérique / Si c’est un rêve, je le saurai ») les plus anciens ont forcément tiqué sur ce choix de playlist, ravivant un traumatisme vieux de plus de 30 ans dans ce même Parc des Princes.

Quand l’Amérique s’est envolée

Octobre 1993, la France accueille Israël pour l’avant-dernier match des éliminatoires. Il ne fallait qu’un nul pour rejoindre les États-Unis et vivre la Coupe du monde 1994 sur les terres de l’Oncle Sam. La soirée s’annonçait déjà festive et dès l’échauffement tout le monde s’y voit. Le DJ de l’époque enchaîne Born in the USA, West Side Story… et Joe Dassin. L’ex-attaquant de Liverpool Ronny Rosenthal racontait à L’Équipe : « Ah oui ! La chanson de Joe Dassin, je m’en souviens. Les Français nous avaient un peu sous-estimés, mais ça ne nous avait pas vexés, on était relax. » Tellement relax que les visiteurs repartent avec la victoire 2-3.

<iframe loading="lazy" title="France-Israël (2-3, 13/10/1993)" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/kCULLVfSfKQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Quatre jours plus tard, on connaît l’histoire : David Ginola a voulu jouer les héros, un centre trop ambitieux, la perte de balle qui suit… et Kostadinov pour doucher tous les espoirs à la 90e.

Didier Deschamps était là. En 1993 et en 2025. À la question sur le choix musical, Didier Deschamps a réagi avec son flegme habituel : « Joe Dassin ? J’ai pas entendu. Ils sont gentils, mais comme quoi, ça fait partie de la vie, on ne peut pas tout gagner. »

Mais bon, depuis tout ce temps, Didier a abandonné tout ce chagrin sur son chemin.

