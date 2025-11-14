Le rêve de gosse de Hugo Ekitike avec les Bleus

Le rêve bleu du Red d’Anfield.

L’équipe de France a assuré l’essentiel ce jeudi soir, en se qualifiant pour la prochaine Coupe du monde en battant l’Ukraine (4-0). Un score fleuve, notamment grâce une bonne deuxième période, durant laquelle Hugo Ekitike a pu ouvrir son compteur but avec les Bleus, vingt minutes après son entrée en jeu.

Après les poteaux, le premier but

« Forcément c’est un rêve d’enfant, à chaque fois que j’ai des minutes sur le terrain j’essaie de montrer mes capacités et d’aider le groupe et ça peu importe le temps de jeu que j’ai, a confié l’ancien Parisien au micro de TF1. Je suis content d’être récompensé aujourd’hui sachant que j’ai touché le poteau la dernière fois et que je l’ai encore touché aujourd’hui. »

🇫🇷 France 4-0 Ukraine 🇺🇦 #FRAUKR "On a eu des résultats à la hauteur de notre équipe", les mots d'Hugo Ekitiké au micro de Saber Desfarges ! "L'Après Match" à suivre en direct sur TF1 et @tf1plus ici : https://t.co/0kxE7Lu0KQ pic.twitter.com/ZMxQDOfa0B — TF1 (@TF1) November 13, 2025

En attendant de savoir s’il pourra connaître la joie d’une première participation à la Coupe du monde l’été prochain, Ekitike n’a pas non plus voulu trop en faire en cette journée spéciale du 13 novembre : « Le boulot est effectué mais on a une pensée forcément par rapport à ce qu’il s’est passé il y a dix ans donc on fête ça modestement. »

Vivement l’Amérique.

Les notes des Bleus contre l’Ukraine