Le rêve de gosse de Hugo Ekitike avec les Bleus

KM
Le rêve bleu du Red d’Anfield.

L’équipe de France a assuré l’essentiel ce jeudi soir, en se qualifiant pour la prochaine Coupe du monde en battant l’Ukraine (4-0). Un score fleuve, notamment grâce une bonne deuxième période, durant laquelle Hugo Ekitike a pu ouvrir son compteur but avec les Bleus, vingt minutes après son entrée en jeu.

Après les poteaux, le premier but

« Forcément c’est un rêve d’enfant, à chaque fois que j’ai des minutes sur le terrain j’essaie de montrer mes capacités et d’aider le groupe et ça peu importe le temps de jeu que j’ai, a confié l’ancien Parisien au micro de TF1. Je suis content d’être récompensé aujourd’hui sachant que j’ai touché le poteau la dernière fois et que je l’ai encore touché aujourd’hui. »

En attendant de savoir s’il pourra connaître la joie d’une première participation à la Coupe du monde l’été prochain, Ekitike n’a pas non plus voulu trop en faire en cette journée spéciale du 13 novembre« Le boulot est effectué mais on a une pensée forcément par rapport à ce qu’il s’est passé il y a dix ans donc on fête ça modestement. »

Vivement l’Amérique.

Les notes des Bleus contre l’Ukraine

40
40
