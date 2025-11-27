S’abonner au mag
Luis Enrique avertit Lucas Hernandez après sa nouvelle expulsion

Luis Enrique avertit Lucas Hernandez après sa nouvelle expulsion

Il faut ranger les coudes.

Ce mercredi, le PSG a remporté son match en régalant face à Tottenham (5-3), s’est rapproché d’une qualification directe en Ligue des champions, a célébré le 500ᵉ de Marquinhos… Bref, une soirée de fête pour tout le monde, sauf pour Lucas Hernandez.

Entré à la pause, le défenseur a terminé sa courte performance par un coup de coude gratuit dans le visage de Xavi Simons, dans les dernières minutes de jeu. Carton rouge logique.

Un coup de coude comme face au Bayern

« Ce n’est pas la première fois, a réagi l’entraîneur du PSG Luis Enrique au micro de Canal + au sujet de la sanction de son défenseur. C’est bizarre, ce n’est pas normal. Il faudra en parler. C’est dangereux. Je connais très bien Lucas Hernandez, mais il faut savoir se contrôler. » 

Il avait déjà été exclu lors d’un PSG-Bayern Munich (2-0) en juillet dernier à la Coupe du monde des clubs, pour un geste similaire (un coup de coude dans le visage de Raphaël Guerreiro) réduisant l’effectif parisien à neuf joueurs en fin de rencontre.

Pour cette fois, Hernandez sera a minima suspendu pour le voyage à Bilbao dans deux semaines, le 10 décembre.

À lire aussi
