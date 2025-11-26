Un Vitinha de gala, une orgie de buts et Paris vient à bout de Tottenham

Malgré un match inégal et une grosse fébrilité défensive, le PSG a pu compter sur un énorme Vitinha, auteur d'un triplé, et un festival de buts pour écarter Tottenham au Parc des Princes (5-3). Avec trois nouveaux points dans leur besace, les Parisiens font un grand pas vers la qualification.

PSG 5-3 Tottenham

Buts : Vitinha (45e, 53e et 77 e), Ruiz (59e) et Pacho (65e) pour les Rouge et Bleu // Richarlison (35e) et Kolo Muani (50e et 73e) pour les Spurs

Exclusion : Hernandez (90e+2) pour Paris

Ils s’étaient déjà retrouvés en plein été, sous le soleil d’Udine, sur des temps de reprise largement décalés et dans des états de forme plus que disparates. Sur son nuage, Paris avait alors pris le dessus au bout de l’effort face à un Tottenham à la mine déconfite après avoir laissé échapper une Supercoupe d’Europe qui lui tendait les bras jusqu’aux 10 dernières minutes. Au Parc des Princes, mercredi 26 novembre, les deux formations ont à nouveau croisé le fer, en phase de ligue de Ligue des champions cette fois-ci. Pour la 500e de Marquinhos sous les couleurs Rouge et Bleu, mais aussi les retours au Parc de Randal Kolo Muani et plus accessoirement Xavi Simons et Wilson Odobert, Paris et Tottenham ont offert un sacré spectacle, au terme duquel les champions d’Europe se sont imposés (5-3), en tremblant comme il ne le fallait pas.

Permutation et frilosité

Reste que plus la rencontre avance, plus elle ressemble à une rencontre de Ligue 1 qu’on a déjà beaucoup vue cette saison, à savoir Paris qui pêche dans les enchaînements techniques et un adversaire qui se contente de faire bloc derrière. Sauf que contrairement à la Ligue 1, les erreurs se payent cash en C1. Sur une défense un peu laxiste côté droit, Willian Pacho est pris de court et Archie Gray peut centrer au deuxième poteau vers Kolo Muani. L’ancien de la maison remise de la tête pour Richarlison qui n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets, sur le premier tir visiteur de la soirée (0-1, 35e).

C’est cruel pour le PSG, mais s’il est devenu champion d’Europe il y a maintenant presque six mois, c’est aussi parce que cette équipe est habitée par une certaine force de caractère. Celle-là même qui lui permet d’égaliser dix minutes plus tard, sur un corner joué au sol que Ndjantou décale pour un Vitinha très inspiré et auteur d’une sublime frappe (1-1, 45e). Fun fact, après 45 minutes, si le PSG a tiré six fois au but, il ne l’a toujours pas fait depuis l’intérieur de la surface londonienne, signe d’une certaine impuissance à l’heure de faire la différence.

Vitinha tout puissant

À la reprise, Nuno Mendes sort et Paris a moins le contrôle. Comme souvent, ça se traduit sur coup de pied arrêté pour les ouailles d’Enrique, puisque sur un corner un peu trop long des Spurs, Chevalier se manque sur sa sortie devant Gray. Si Pacho arrive à sauver sur sa ligne, le bourreau du soir se nomme Kolo Muani, qui catapulte le rebond au fond du but, Paris flanche encore (1-2, 50e). Sauf qu’il y a deux rengaines dans ce match : le PSG craque sur chaque opportunité de Tottenham et Vitinha est un héros. Sans cape, mais avec un serre-tête qui devient de plus en plus culte, le Portugais remet très vite son équipe dans la partie, d’une délicieuse frappe enroulée du gauche cette fois-ci (2-2, 53e).

Une égalisation bienvenue pour le tenant du titre, d’autant que dans la foulée ou presque, Lucas Hernandez sort haut et fort sur Pape Sarr, qui perd le ballon sous pression, et qui voit surtout João Neves servir Ruiz d’une douce talonnade. En face à face, l’Espagnol ne tergiverse pas et met enfin Paris en tête (3-2, 59e).

Le festival ne fait que commencer. Quelques minutes après, c’est au tour de Pacho de planter suite à un corner mal dégagé (4-2, 65e). On pense la messe dite, mais non. Vitinha perd un mauvais ballon, que l’anti-héros du soir, Kolo Muani, exploite pour fusiller Chevalier et réduire la marque (4-3, 72e). La soirée est folle et ne s’arrête donc pas en si bon chemin, puisque sur un penalty qu’il obtient grâce à une main de Cristian Romero, Vitinha s’offre un triplé et clôt enfin les débats (5-3, 76e). La suite n’étant qu’une succession de situations manquées de part et d’autre, avant que Lucas Hernandez ne prenne son rouge pour un mauvais coude sur le pauvre Xavi Simons dans le temps additionnel. Le Parc fête son succès comme son capitaine Marquinhos et Paris continue son bonhomme de chemin. Tout n’est pas rose pour le tenant du titre, mais pour l’instant, ça suffit.

Paris Saint-Germain (4-3-3) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Hernandez, 46e) – Neves, Vitinha (Zabarnyi, 90e+4), Ruiz – Barcola (Lee, 55e), Ndjantou (Ramos, 79e), Kvaratskhelia (Dembélé, 79e). Entraîneur : Luis Enrique.

Tottenham (5-3-2) : Vicario – Pedro Porro, Gray (Palhinha, 76e), van de Ven, Romero, Spence (Udogie, 84e) – Bentancur, Bergvall (Kudus, 76e), Sarr (Odobert, 84e) – Richarlison, Kolo Muani (Simons, 84e). Entraîneur : Thomas Frank.

