Le Paris FC tient sa première recrue de l’hiver

Le temps des grandes manœuvres au Paris FC.

Quinzième de Ligue 1, à quatre points de la zone rouge, le Paris FC compte bien se renforcer cet hiver pour assurer sa place dans l’élite. Et selon Le Parisien, l’autre club de la capitale vient d’enregistrer sa première recrue hivernale.

Deux bonnes saisons à Burnley

Il s’agit de Luca Koleosho, un ailier américano-italien de 21 ans. La jeune pousse a fait deux saisons tout à fait honorables à Burnley (28 matchs en Championship, 15 en Premier League, pour 3 buts en tout), avant d’être prêté à l’Espanyol Barcelone cet été par le club anglais.

Son temps de jeu famélique en Espagne (116 minutes) aurait toutefois convaincu Burnley de casser son prêt pour l’envoyer au Paris FC. L’international espoir italien (12 matchs, 2 buts) pourra ainsi garnir le secteur offensif parisien, où Jonathan Ikoné et Willem Geubbels n’ont pas totalement convaincu.

Reste à espérer qu’il soit collé au show.

Pour Maxime Lopez, il est trop tôt pour parler de PSG-PFC comme d’un derby