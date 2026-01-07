Le LOSC condamne les chants homophobes entendus lors de Lille-Rennes

Le LOSC se réveille. Lors de la défaite à domicile de Lille contre Rennes ce samedi (0-2), les ultras des DVE, installé provisoirement en tribune latérale, s’étaient faits remarquer avec des chants insultants, dont certains à caractère homophobe, à l’adresse de l’arbitre, des médias et à peu près de la terre entière.

Le club nordiste ouvert à coopérer avec les instances

« Le LOSC condamne avec la plus grande fermeté les propos et comportements inacceptables tenus par une petite partie du public […], contraires à nos valeurs de respect, d’inclusion et de convivialité », écrit le club nordiste dans un communiqué, alors qu’un journaliste d’Ici Nord a fait savoir qu’il avait porté plainte après avoir été victime de cyber harcèlement pour dénoncé ces chants.

Le LOSC affirme qu’il prendra les mesures en conséquence : « Comme nous le faisons à chaque fois, le club coopérera avec les instances compétentes et prendra les sanctions nécessaires. Nous poursuivrons et renforcerons nos actions de prévention, de sensibilisation et de dialogue avec les acteurs concernés. »

En attendant maintenant de savoir à quelle sauce Bruno Genesio et Olivier Létang vont être mangés par la commission de discipline.

