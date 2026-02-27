S’abonner au mag
  • C3
  • Barrages
  • Étoile rouge-LOSC (0-2)

Bruno Genesio veut faire taire les rageux après la qualif du LOSC

SW
10 Réactions
Bruno Genesio veut faire taire les rageux après la qualif du LOSC

En voilà un qui n’a rien compris aux valeurs de ch’Nord. Après avoir réalisé un petit exploit en qualifiant le LOSC à Belgrade face à l’Étoile rouge (0-2), Bruno Genesio a poussé un petit coup de gueule au micro du diffuseur Canal+. Bien content de sa perf du jour, le Lyonnais d’origine s’est permis une réponse aux haters du triste visage lillois de ces derniers temps.

« Certains avaient dit qu’on avait fait honte au football français après le match aller, c’était peut-être un peu fort, s’est-il lâché. J’espère qu’ils vont dire que l’on a rendu un peu de fierté. On a encore retrouvé ce qui avait fait notre force en première partie de saison, à savoir des entrants très performants. Parce que Nathan (Ngoy) et tous ceux qui sont entrés ont grandement participé à cette qualification. »

L’OL de Paulo Fonseca, c’est non

Alors que le LOSC pourrait affronter l’Olympique lyonnais ou Aston Villa en huitièmes de finale, le tacticien des Dogues s’est montré plutôt blasé à l’idée de se coltiner les hommes de Paulo Fonseca (ce serait quand même la cinquième fois de la saison).

« On les a déjà joués trois fois, pfff… déplore ce bon Bruno. Je pense que si on veut potentiellement avoir deux équipes françaises en quarts de finale, ce serait mieux de jouer Aston Villa même si ce serait très compliqué. On est déjà heureux, on va déjà savourer. De toute façon, on ne maîtrise rien du tirage, on prendra ce qu’on nous donnera. Ce qui est important ce soir, c’est d’apprécier ce qu’on a fait tous ensemble.  »

Rage against the machine.

Lille retrouve sa bonne étoile à Belgrade

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.