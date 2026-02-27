Bruno Genesio veut faire taire les rageux après la qualif du LOSC

En voilà un qui n’a rien compris aux valeurs de ch’Nord. Après avoir réalisé un petit exploit en qualifiant le LOSC à Belgrade face à l’Étoile rouge (0-2), Bruno Genesio a poussé un petit coup de gueule au micro du diffuseur Canal+. Bien content de sa perf du jour, le Lyonnais d’origine s’est permis une réponse aux haters du triste visage lillois de ces derniers temps.

« Certains avaient dit qu’on avait fait honte au football français après le match aller, c’était peut-être un peu fort, s’est-il lâché. J’espère qu’ils vont dire que l’on a rendu un peu de fierté. On a encore retrouvé ce qui avait fait notre force en première partie de saison, à savoir des entrants très performants. Parce que Nathan (Ngoy) et tous ceux qui sont entrés ont grandement participé à cette qualification. »

L’OL de Paulo Fonseca, c’est non

Alors que le LOSC pourrait affronter l’Olympique lyonnais ou Aston Villa en huitièmes de finale, le tacticien des Dogues s’est montré plutôt blasé à l’idée de se coltiner les hommes de Paulo Fonseca (ce serait quand même la cinquième fois de la saison).

« On les a déjà joués trois fois, pfff… déplore ce bon Bruno. Je pense que si on veut potentiellement avoir deux équipes françaises en quarts de finale, ce serait mieux de jouer Aston Villa même si ce serait très compliqué. On est déjà heureux, on va déjà savourer. De toute façon, on ne maîtrise rien du tirage, on prendra ce qu’on nous donnera. Ce qui est important ce soir, c’est d’apprécier ce qu’on a fait tous ensemble. »

