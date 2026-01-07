Un grand honneur pour Massimiliano Allegri

Le point commun entre le bobsleigh et Allegri ?

A priori, aucun, et pourtant… L’entraîneur de l’AC Milan Massimiliano Allegri a été choisi pour porter la flamme des Jeux olympiques d’hiver 2026, a annoncé le club ce mercredi sur son compte X.

Zlatan, Inzaghi et Cannavaro sont aussi de la partie

Selon l’agence de presse italienne Adnkronos, Allegri participera à l’étape de Varèse du relais de la flamme le 14 janvier, de quoi s’échauffer un peu avant la cérémonie d’ouverture qui aura lieu à San Siro le vendredi 6 février. « Je suis ravi, ce sera un moment fort et une expérience formidable », a déclaré le coach en conférence de presse à la veille du match de championnat contre le Genoa.

Massimiliano Allegri will have the honour of carrying the Olympic Flame ahead of Milano Cortina 2026! ❄️ Complimenti Mister! 👏 pic.twitter.com/vXynAQ3tP9 — AC Milan (@acmilan) January 7, 2026

Ce nouveau nom se greffe au gros casting qui participe déjà à l’évènement : Zlatan Ibrahimović, Filippo Inzaghi, Cesc Fàbregas, Fabio Cannavaro, Javier Zanetti… mettant fortement le football italien à l’honneur.

Mais les autres disciplines ne sont pas en reste : la volleyeuse Myriam Sylla, la joueuse de tennis Jasmine Paolini et les cyclistes Vincenzo Nibali, Filippo Ganna et Elia Viviani seront également de la partie, parmi tant d’autres.

Tant qu’ils ne donnent pas la flamme à Mario Balotelli.

Avec un festival de Rafael Leão, Milan reprend le trône de Serie A