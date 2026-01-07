S’abonner au mag
  • Italie
  • AC Milan

Un grand honneur pour Massimiliano Allegri

CM
Un grand honneur pour Massimiliano Allegri

Le point commun entre le bobsleigh et Allegri ?

A priori, aucun, et pourtant… L’entraîneur de l’AC Milan Massimiliano Allegri a été choisi pour porter la flamme des Jeux olympiques d’hiver 2026, a annoncé le club ce mercredi sur son compte X.

Zlatan, Inzaghi et Cannavaro sont aussi de la partie

Selon l’agence de presse italienne Adnkronos, Allegri participera à l’étape de Varèse du relais de la flamme le 14 janvier, de quoi s’échauffer un peu avant la cérémonie d’ouverture qui aura lieu à San Siro le vendredi 6 février. « Je suis ravi, ce sera un moment fort et une expérience formidable », a déclaré le coach en conférence de presse à la veille du match de championnat contre le Genoa.

Ce nouveau nom se greffe au gros casting qui participe déjà à l’évènement : Zlatan Ibrahimović, Filippo Inzaghi, Cesc Fàbregas, Fabio Cannavaro, Javier Zanetti… mettant fortement le football italien à l’honneur.

Mais les autres disciplines ne sont pas en reste : la volleyeuse Myriam Sylla, la joueuse de tennis Jasmine Paolini et les cyclistes Vincenzo Nibali, Filippo Ganna et Elia Viviani seront également de la partie, parmi tant d’autres.

Tant qu’ils ne donnent pas la flamme à Mario Balotelli.

Avec un festival de Rafael Leão, Milan reprend le trône de Serie A

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!