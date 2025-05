Avec un grand Maignan, l'AC Milan renverse le Genoa

Genoa 1-2 AC Milan

Buts : Vitinha (61e) pour les Rossoblù // Leão (76e), Frendrup (CSC 77e) pour les Milanais

Le foot va si vite…

Il n’aura fallu qu’une petite minute à l’AC Milan pour renverser le sort de cette rencontre de la 35e journée de Serie A. Face au Genoa de Patrick Vieira, les Lombards ont souffert, mais ont réussi à arracher trois points qui leur permettent d’encore rêver de qualification européenne par le championnat. Pour cela, il a fallu que Mike Maignan s’emploie par trois fois dans le premier acte, d’abord face à Brooke Norton-Cuffy (8e), puis en sortant une double parade exceptionnelle devant Christian Pulisic, proche de marquer contre son camp, et Junior Messias, ancien de la maison (23e).

Alors que Youssouf Fofana est sorti blessé dès la première période, touché au pied droit après un duel avec Messias, les Rossoneri ont cru tout perdre sur une reprise de volée de Vitinha (1-0, 61e), entré en jeune quelques secondes plus tôt et auteur de son premier but de la saison. Finalement, Rafael Leão, étrangement seul dans la surface, remet les deux équipes à égalité (1-1, 76e), tandis que, sur la transition suivante, Morten Frendrup trompe son propre gardien en voulant couper la trajectoire de centre devant João Félix (1-2, 77e). Les Rossoblù ne se relèveront jamais de cette minute fatale.

L’AC Milan passe de la 9e à la… 9e place.

