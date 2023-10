L’AC Milan met en vente des maillots de gardien au nom d’Olivier Giroud

Le gardien préféré de ton gardien préféré.

Olivier Giroud a fini dans les cages samedi à Gênes suite à l’expulsion de Mike Maignan, avec une certaine réussite. Le comportement de l’attaquant français dans le rôle de portier lui a valu pas mal de louanges, et l’AC Milan a tenu à lui rendre hommage d’une manière originale… en mettant en vente des maillots de gardien à son nom. Pendant quelques jours, il sera donc possible d’acheter la désormais célèbre tunique, floquée « Giroud 9 ». Le Français « est entré dans l’histoire du club en jouant dans les buts avec courage pour les dernières minutes du match contre le Genoa », a salué le club dans un communiqué pour expliquer cette démarche.

