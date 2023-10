Olivier Giroud, ce maillot de gardien lui va comme un gant

C’était un soir comme un autre, l’un de ceux où l’AC Milan se dirigeait vers un court succès plutôt tranquille sur la pelouse du Genoa, avant que les planètes ne s’alignent pour faire basculer cette rencontre dans l’irrationnel. On joue les dernières minutes, les Rossoneri mènent au score grâce à un but de Pulisic mais ces derniers souffrent face à une formation du Genoa qui sent qu’il y a peut être un coup à faire. Mike Maignan décide de faire le ménage dans sa surface, non sans conséquence. D’une sortie kamikaze, le portier français explose la gorge d’Ekuban, un geste logiquement sanctionné d’un carton rouge (il manquera donc le choc face à la Juve après la trêve, tout comme Theo Hernández). Problème pour Pioli, les cinq changements ont déjà été effectués. Pas le choix, il faut mettre un joueur de champ. Pulisic se propose mais le divin chauve refuse, l’Américain « est beaucoup trop petit même s’il était très motivé à finir la rencontre dans les buts », expliquera le tacticien milanais après la rencontre. Et c’est finalement Super Olivero qui enfile sa cape. Un grand pouvoir nécessite de grandes responsabilités.

<iframe loading="lazy" title="Résumé : Giroud GARDIEN, Maignan EXPULSÉ, Pulisic buteur... Milan bat le Genoa dans un match FOU !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/-FZdSrqmrrk?start=473&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Giroud, ce porte-bonheur

À défaut de délivrer les siens par un but sensationnel, c’est avec ses paluches que le Chambérien a permis aux siens de repartir de Gênes avec la victoire. Il ne reste que quelques minutes sur la pelouse du Luigi Ferraris et c’est la pagaille. Suite à la faute de Magic Mike, les Rossoblù obtiennent un coup-franc aux abords de la surface. Gudmunsson s’en charge mais l’Islandais voit sa tentative s’échouer sur la barre. Olivier souffle mais il le sait, ils ne sont pas encore tirés d’affaire. Le Genoa pousse et sur l’ultime occasion du match, Puscas se voit déjà célébrer sous la Curva mais Olivier « Kahn » Giroud surgit dans ses panards. Le cuir revient sur Gudmunsson, mais le dernier rempart français remet ça, comme s’il avait fait ça toute sa vie. Provedel-Giroud, même destin à deux extrémités du terrain mais avec une même finalité : des coéquipiers qui se ruent immédiatement sur leur héros.

Post Instagram Voir sur instagram.com

« Je ne pensais jamais vivre ça dans ma carrière, j’ai fait un arrêt important, mais je suis surtout fier de l’équipe. Mon arrêt final ? C’est comparable à un but. Calabria m’a ensuite défoncé le bras, mais je suis fier. Je vais encadrer le maillot », lâchera après la rencontre le OG, maillot de Maignan encore sur le dos, avant de préciser qu’il « appréciait jouait gardien de but plus jeune. » « C’est l’incarnation de notre mentalité, d’un groupe qui veut toujours donner son maximum », ajoutera Stefano Pioli. On ne peut pas dire plus vrai. Un Milan qui « malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression, que chacun de nous ressent », comme dirait l’autre, parvient à l’emporter 1-0 et prend donc la tête du championnat italien. En difficulté avec le 9 dans le dos depuis quelques matchs, Giroud a prouvé qu’il était indispensable à ce Milan, et de quelle manière. « Cette sortie qu’il réalise dans les jambes de Gudmunsson, beaucoup de gardiens ne l’auraient jamais tenté, c’est certain », soulignait même Riccardo Montolivo après la rencontre sur le plateau de DAZN. Ce dimanche, Milan a même décidé pour le clin d’oeil d’insérer Giroud dans la catégorie « gardiens » sur son site officiel. La preuve que quel que soit le poste où il est aligné, c’est toujours une bonne idée d’avoir Olivier Giroud dans son équipe.

