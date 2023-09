Provedel, la tête dans les étoiles

Le gardien de la Lazio a d’abord sauvé les siens en empêchant l’Atlético d’inscrire un deuxième but, et a terminé le boulot en égalisant lui-même de la tête à la 94e minute.

On dit souvent qu’on n’oublie jamais une première fois, mais alors là, Ivan Provedel risque vraiment d’y repenser chaque jour de son existence. Ce mardi 19 septembre, le gardien de but de la Lazio disputait son tout premier match de Ligue des champions. Un moment forcément marquant dans une carrière, mais Provedel, 29 ans, a décidé de le rendre carrément inoubliable. Alors que la Lazio était menée 1-0 (sur une frappe de Barrios déviée par Kamada), le portier a enfilé son costume de Superman et a justifié son titre honorifique de meilleur gardien de la Serie A 2022-2023, en repoussant miraculeusement une frappe de Lino qui aurait mis un point final au suspense dans ce match. Mais ce n’était rien avant ce qui allait se passer à la 94e minute. Sur le tout dernier corner du match, Provedel décide de monter. Et sur l’ultime centre de Luis Alberto, c’est lui, tel un bomber qui a fait ça toute sa vie, qui vient couper la trajectoire du centre pour tromper Oblak d’une tête décroisée et faire exploser le Stadio Olimpico. Si la première fois est d’ordinaire un pas hésitant sur le chemin de l’expérience, cette étincelle dans le ciel de Rome risque bien d’allumer définitivement le feu Provedel.

De remplaçant à titulaire en 4 minutes

Lorsque l’on remet les choses en perspective, la carrière d’Ivan Provedel est encore plus folle. Il y a encore trois ans, il évoluait à la Juve Stabia, en Serie B. Et les tifosi de la Juve Stabia ont certainement eu une sacrée impression de déjà-vu, ce mardi soir. De fait, le 7 février 2020, alors que son équipe est menée 2-1 à Ascoli, Provedel décide de monter sur le dernier coup franc du match. Il vient alors placer une tête victorieuse et égalise au buzzer, dans la folie la plus totale. Après la rencontre, il avait expliqué qu’il avait longtemps joué en attaque, mais, fasciné par Lev Yachine, il avait finalement décidé de devenir gardien…

Quelques mois après ce premier moment de grâce, Spezia, tout juste promu en Serie A, décide de le recruter et d’en faire son gardien titulaire. Ses deux saisons passées à La Spezia convainquent la Lazio de miser sur lui et de le recruter lors des derniers jours du mercato 2022… comme gardien remplaçant. Le club romain vient de recruter le Portugais Luis Maximiano, et Maurizio Sarri compte bien en faire son titulaire. Première journée de championnat : Lazio-Bologne. Après quatre minutes de jeu, les câbles se touchent dans le cerveau de Maximiano, qui vient capter un ballon en dehors de sa surface. Après consultation de la VAR, l’arbitre sort le carton rouge. Arrivé quelques jours plus tôt à Rome, Ivan Provedel se retrouve propulsé dans le grand bain. Son intérim dans les buts va durer… 38 matchs, puisqu’il ne quittera plus jamais le XI titulaire. Le portier réalise en effet une saison exceptionnelle, allant même jusqu’à égaler le record de clean sheets en Serie A : 21, record désormais codétenu avec Gigi Buffon (2011-2012, 2015-2016) et Morgan De Sanctis (2013-2014). À la fin de la saison, il est élu meilleur gardien de Serie A 2022-2023, distinction amplement méritée au regard de ses prestations. Seul Roberto Mancini n’avait visiblement pas regardé les matchs, puisque le 29 mai 2023, il préfère convoquer Donnarumma, Meret et Vicario pour le match de Ligue des nations contre l’Espagne.

Un instant de grâce

Après un début de saison 2023-2024 compliqué (trois défaites lors des quatre premières journées), la Lazio avait à cœur de bien commencer sa Ligue des champions, compétition qu’elle n’a pas disputée depuis 2020-2021. Marqué par le retour à Rome de Diego Simeone, héros laziale du début des années 2000, le match a été longuement combattu, la Lazio butant sur le mur hissé par les Colchoneros. Sur la phase descendante, Ciro Immobile a été dans le dur, ne réussissant jamais à tromper les défenseurs adverses par des appels tranchants, et ratant la seule occasion qu’Oblak avait bien voulu lui concéder. Et puis, à la 94e minute, la grâce a touché Ivan Provedel, telle une justice divine. Alors que tous ses coéquipiers attendaient statiques dans la surface qu’un ballon daigne leur arriver sur le crâne, lui a compris le jeu, est parti de loin, est rentré dans la surface et a coupé la trajectoire du centre de Luis Alberto, ne laissant aucune chance à Jan Oblak. « Je n’ai pas encore réalisé que j’ai marqué, c’est fou, a-t-il assuré aux micros de Sky après la rencontre. Je peux dire que j’ai beaucoup étudié Immobile, je le vois faire ces mouvements tous les jours. » C’est la première fois, dans l’histoire de la Lazio, qu’un gardien de but marque en match officiel. Ivan Provedel l’a fait en Ligue des champions, à la 94e minute, avec le numéro 94 dans le dos. Voilà comment l’on rentre dans la légende d’un club.

