Luis Enrique : « La seule phrase en français que je connaisse est « On va gagner » »

Trois mots en français, c’est déjà plus que Neymar en six ans.

Ce lundi, Luis Enrique s’est exprimé en conférence de presse à la veille de la demi-finale retour face au Borussia Dortmund. Si le PSG s’est incliné lors du match aller (1-0), l’Asturien semblait confiant à l’approche de la seconde manche. « Notre mentalité ne va pas changer de la première à la dernière minute, a expliqué l’entraîneur parisien. L’objectif n’est pas de gagner avec deux buts d’écart, mais de gagner ! L’ambiance était magnifique à Dortmund, et j’attends ça aussi au Parc des Princes pour que tous ensemble, on puisse célébrer la victoire. » Déjà interpellé par des supporters au centre d’entraînement ces derniers jours, Enrique avait multiplié les « On va gagner » encourageants. Une maxime qui semble plaire à l’Espagnol : « C’est la seule phrase que je connais en français : on va gagner ! Et comme elle me plaît, je pense toujours que mon équipe va gagner. »

Interrogé sur la manière dont Kylian Mbappé pourrait se procurer plus d’occasions, Enrique a évoqué le travail défensif qui lui sera nécessaire de fournir pour être plus facilement trouvé dans le dernier tiers adverse. « On a toujours un objectif commun : partir de l’arrière pour que le ballon arrive de la meilleure des façons aux attaquants, a détaillé l’ancien milieu de terrain. Et on demande aux attaquants de faire en sorte que le ballon n’arrive pas en défense. Les joueurs doivent aussi aider à défendre. C’est le principe de base. Je veux que nos meilleurs joueurs participent au jeu. Je ne veux pas que l’attaquant aille chercher le ballon au milieu de terrain, mais qu’il le touche dans des zones décisives. »

