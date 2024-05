Didier Deschamps sur Kanté : «  Je suis convaincu que l’équipe sera plus forte avec lui »

Le retour du plus beau sourire de France.

Après avoir annoncé sa liste pour l’Euro 2024 en direct ce jeudi soir lors du journal de 20 heures de TF1, Didier Deschamps s’est justifié sur sa plus grosse surprise : la présence de N’Golo Kanté dans les 25 sélectionnés : « Je peux comprendre que les supporters n’ont pas forcément suivi le parcours de N’Golo Kanté. Il a fait une saison complète, il a retrouvé toutes ses capacités physiques, et de par son vécu, je suis convaincu que l’équipe sera plus forte avec lui. »

🚨🇫🇷 France full squad for Euro 2024. 🧤 Aréola, Maignan, Samba. 🛡️ Koundé, Clauss, Pavard, Konaté, Saliba, Upamecano, Hernandez, Mendy. 🧠 Camavinga, Fofana, Rabiot, Zaire-Emery, Tchouaméni, Griezmann, Kanté. ⚽️ Barcola, Dembélé, Coman, Giroud, Kolo Muani, Mbappé, Thuram. pic.twitter.com/cu0HSgOP2N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 16, 2024

Le milieu d’Al Ittihad de 33 ans n’avait plus porté le maillot tricolore depuis le 3 juin 2022, soit près de deux ans. C’était lors d’un match de Ligue des nations face au Danemark. S’il a joué 41 matchs avec le 5e de la Saudi Pro League cette saison, « NG » devrait en revanche n’avoir que peu de temps de jeu lors de cette compétition.

Coup dur pour Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi.