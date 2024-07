Oyarzabal et Merino pris pour cibles par des indépendantistes basques

Ils ont gagné l’Euro avec un tiers de leur effectif venant du Pays basque.

L’Espagnol Mikel Oyarzabal, qui a marqué le but de la victoire de l’Espagne en finale de l’Euro face à l’Angleterre (2-1), a été visé par un tag insultant. Dans la ville natale de sa mère, Elorrio, au sud-est de Bilbao, des personnes, inconnues pour le moment, ont tagué « traidores » [traîtres en français] sur le mur d’une basilique, rapporte le journal Marca ce lundi. On pouvait également y lire la mention suivante : « Non à l’acception de la sélection espagnole » ainsi qu’un drapeau espagnol barré en noir.

Acabo de interponer una denuncia en la Policía Municipal de Elorrio por un delito de odio contra los miserables autores de estas pintadas y pancartas. Contra la Selección, contra España y contra los jugadores campeones de Europa Merino y Oyarzabal (Su familia es de Elorrio). pic.twitter.com/gQK6oHX2P0 — Carlos García (@carlosdavidgf) July 15, 2024

L’attaquant, entré à la place d’Álvaro Morata en finale, ainsi que son coéquipier à la Real Sociedad Mikel Merino, sont considérés comme des traîtres par des indépendantistes basques. Toujours dans les propos rapportés par Marca, le coordinateur du parti indépendantiste basque Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi, a insisté pour dire qu’il ne fêtait jamais une victoire de l’Espagne : « Ce n’est pas mon équipe, ce n’est pas mon roi, ce n’est pas mon hymne. Certains pensent que nous sommes anti-espagnols, mais ce que je veux dire, c’est que les joueurs basques n’ont pas la possibilité de jouer pour l’équipe nationale basque parce que l’État espagnol nous le refuse, à nous les Basques. »

Y’a d’la joie…

