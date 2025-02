Fabián Ruiz explique pourquoi il est plus fort en sélection qu'en club

L’art à Fabián.

Fabian Ruiz s’est présenté aux côtés de son entraîneur Luis Enrique en conférence de presse avant le barrage retour du Paris Saint-Germain contre Brest ce mercredi. Le milieu de terrain, qui a réalisé un très bon Euro 2024 avec l’Espagne, n’a jamais réussi à atteindre ce même niveau avec son club. Même s’il n’est pas un titulaire indiscutable, Fabian Ruiz est un joueur important de l’effectif parisien, en témoigne ses 34 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison. Interrogé sur cette différence de niveau entre sa sélection nationale et son club, l’Espagnol a donné certains éléments de réponse.

Jeu de possession, Luis Enrique et pas de pré-saison

« J’ai joué un très bon Euro, je me sentais très bien. Cette année, j’ai commencé un peu plus tard avec le groupe parce que je n’ai pas eu le temps de faire une pré-saison. J’ai progressé et je me sens très bien physiquement », a-t-il expliqué.

Lui qui n’avait pas été sélectionné par Luis Enrique avec l’Espagne pendant la Coupe du monde 2022 a ensuite tenu à clarifier sa position vis-à-vis de ce choix : « J’ai toujours eu une bonne relation avec lui. Bien sûr que j’aurais voulu jouer, mais il a dû faire des choix. Quand il est arrivé, je savais que c’était l’un des meilleurs entraîneurs du monde. » Des compliments confirmés par l’amour du milieu de terrain pour le jeu de possession : « Je crois que c’est une équipe où on s’amuse beaucoup parce qu’on a souvent le ballon, c’est ce que demande l’entraîneur. Avoir la possession, c’est ce qui me plaît le plus ! Je n’aime pas courir après le ballon. »

Docteur Fabián et Mister Ruiz.

Le nouveau look de Fabián Ruiz