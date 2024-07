Fabián Ruiz sera la meilleure recrue de l’été à Paris.

Réalisant actuellement un Euro très solide avec l’Espagne, Fabián Ruiz (28 ans) a accordé une interview au Parisien dans laquelle il a notamment abordé son avenir au PSG : « Je sais que mon nom ressort à chaque mercato, mais je suis bien à Paris, il me reste trois ans de contrat et j’ai encore beaucoup d’objectifs à atteindre avec le PSG. » Concernant sa relation avec son entraîneur Luis Enrique (entre septembre 2021 et son départ en décembre 2022, l’entraîneur espagnol avait snobé le milieu de terrain pendant plus d’un an en sélection), Ruiz s’est montré très clair : « Non seulement je ne lui en veux pas, mais je n’ai jamais eu aucun problème avec lui. Tout ce qui s’est dit là-dessus a toujours été faux. C’est lui qui m’a fait débuter en sélection. À Paris, on n’a jamais eu aucun problème non plus. Au contraire, tout se passe très bien, il m’a beaucoup fait jouer. Je suis très content de l’avoir comme entraîneur. »

Interrogé sur la demi-finale de l’Euro entre la France et l’Espagne mardi soir, le numéro 8 de la Roja a déclaré ne pas encore avoir vraiment évoqué la rencontre avec ses partenaires français : « J’ai parlé avec Ous’ (Dembélé) vendredi pour le féliciter de son trophée d’homme du match contre le Portugal. On s’est donné rendez-vous mardi en se souhaitant le meilleur. On se parlera encore avant le match, c’est sûr. Je lui souhaite tout le bonheur du monde… mais pas mardi soir. Pour le moment, on ne s’est pas chambré. Peut-être qu’on le fera au stade. »

Alors, pasarán o no pasarán ?

