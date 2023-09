Yamal profite de la blessure d’Asensio pour battre deux records avec l’Espagne

Marco pleure, Lamine sourit.

Après son début de saison canon avec le PSG, Marco Asensio a connu un retour sur terre brutal, vendredi. Alors que l’Espagne menait déjà 4-0 face à la Géorgie de Willy Sagnol (7-1 score final), le néo-Parisien a quitté la pelouse juste avant la pause. Le malheur de l’ancien Madrilène a toutefois abouti à un double record de précocité pour Lamine Yamal, entré à sa place et devenu par la même occasion le plus jeune joueur de l’histoire de la Roja, à 16 ans et 57 jours. Née en 2007, la pépite du Barça lancée au printemps dernier par Xavi en a profité pour devenir, au passage, le plus jeune joueur à marquer, à la 74e minute.

👏🏻 ¡¡𝗘𝗡𝗛𝗢𝗥𝗔𝗕𝗨𝗘𝗡𝗔, Lamine Yamal!! Con 16 años y 57 días, el extremo internacional del @FCBarcelona se convierte en el jugador más joven 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 en debutar con la @SEFutbol. 📅 ¡Una fecha para recordar! ℹ️ https://t.co/9fCUnXixnd 🇬🇪 🆚 🇪🇸 | 0-4 |… pic.twitter.com/JQZBc6TejX — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 8, 2023

Et vous, vous faisiez quoi à cet âge-là ?

