Les tweets engagés d’Iker Casillas contre la Fédération espagnole

Il a vrillé, mais on le comprend.

Le football espagnol traverse actuellement une longue crise institutionnelle, liée essentiellement aux comportements et aux agissements de ses dirigeants. Une situation qui ne semble pas partie pour s’améliorer, avec l’accusation hier de Pedro Rocha, président par intérim de la fédération, dans une affaire de corruption. Une nouvelle qui a mis hors de lui l’ancien capitaine de la Roja, Iker Casillas. En colère, l’ancien madrilène s’est fendu d’une série de tweets peu élogieux et surtout très expressifs de sa position par rapport à la situation actuelle. « Il se passe des choses paranormales à la fédération… » a-t-il écrit dans un premier tweet.

Fenómenos paranormales en torno a la @rfef … — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 12, 2024

Après avoir simplement tagué la fédération dans un deuxième tweet, entourant l’identification de 63 émojis « tas de merde », il s’est fendu d’un troisième message au sujet plus préoccupant. Usant toujours de ses émojis, il a surtout interpellé la fédé sur le fait qu’il craignait que toutes ces affaires ne nuisent plus profondément au foot espagnol, en se voyant potentiellement retirer l’organisation du mondial 2030, partagée avec le Portugal et le Maroc. « Ca sent très mauvais.. J’ai peur qu’ils nous retirent la Coupe du monde 2030… On verra ! » Pour se rassurer, il pourra cependant se rappeler que les dernières Coupes du monde, disputées au Brésil, en Russie et au Qatar ont plutôt fait fi de quelconques considérations juridiques au moment de leur attribution ou de leur tenue.

💩💩💩💩@rfef 💩💩💩💩 Huele muy mal… miedo me da que no nos quiten el @FIFAWorldCup del 2030….veremos! — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 12, 2024

Casillas bientôt candidat à la présidence de la fédé ?

