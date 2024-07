Adrián recrute ses anciens coéquipiers de Liverpool au Betis

Autant directement le nommer directeur sportif.

Alors qu’Adrián a quitté Liverpool début juillet pour rejoindre son club formateur du Real Betis, le portier espagnol retrouvera ses anciens coéquipiers des Reds dans la nuit de vendredi à samedi, au cours d’un match amical à Pittsburgh. Et, histoire de bien préparer la rencontre, le gardien de 37 ans a offert des maillots floqués du Betis à ses partenaires d’hier, en faisant mine de les recruter dans l’écurie verdiblanca. De quoi faire un bon coup de com’ au Betis, puisque le portier andalou s’est affiché aux côtés de la star égyptienne Mohamed Salah, en tenant son magnifique maillot aux couleurs sévillanes.

Adrián a commencé sa tournée des recrutements avec le défenseur grec Kóstas Tsimíkas, en adressant un clin d’œil à l’homme le plus occupé du monde en ce moment : Fabrizio Romano, spécialiste de l’annonce des transferts. En cette période de mercato où les rumeurs se multiplient, un peu d’auto-dérision ne fait pas de mal.

🚨🟢⚪

You didn’t see this one coming, @FabrizioRomano 😂 pic.twitter.com/yudeNkiWz8

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) July 25, 2024