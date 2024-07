Encore un blessé à Barcelone

Les galères continuent pour Ansu Fati.

De retour au FC Barcelone après une saison à Brighton, l’Espagnol de 21 ans s’est de nouveau blessé ce mardi à l’entraînement. Souffrant « à la plante du pied droit », comme précisé par le communiqué des Blaugranas sur les réseaux sociaux, Ansu Fati va suivre un « traitement conservateur ». La date de son retour n’est pas encore déterminée et dépendra de l’évolution de sa guérison.

MEDICAL NEWS | In Tuesday's training session, first team player Ansu Fati suffered a foot injury. He will undergo conservative treatment in Barcelona and his return to training will be determined by his recovery time. pic.twitter.com/jgQoC2PJAx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 24, 2024