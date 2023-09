Brighton relance Ansu Fati

Les défenseurs marseillais doivent déjà trembler.

À peine ont-ils appris leur présence dans le groupe de la mort de Ligue Europa – en compagnie de l’Olympique de Marseille, de l’Ajax Amsterdam et de l’AEK Athènes – que les dirigeants de Brighton se sont empressés d’officialiser le gros pari de cette dernière journée de mercato estival. Les Seagulls ont réussi à attirer Ansu Fati dans leur rang pour tenter de faire bonne figure en C3 et continuer d’aller titiller les grosses écuries de Premier League. Le FC Barcelone cède son joueur en prêt pour une saison, sans option d’achat.

À seulement 20 ans, l’Espagnol va, quant à lui, essayer de se relancer dans une équipe en vogue. Brutalement interrompue par les blessures, sa progression a ensuite été freinée par Xavi qui ne comptait plus tellement sur lui. Le jeune ailier n’avait ainsi été titularisé que douze fois en Liga la saison dernière, pour sept buts et quatre passes décisives. Alors qu’il se voyait faire toute sa carrière au Barça, Fati doit déjà passer par la case prêt pour trouver un second souffle.

Ansu Fati et Kaoru Mitoma vont-ils résister aux tacles de Samuel Gigot ?