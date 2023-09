C3

Tirage au sort

Suivez en direct les tirages au sort de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence

Par Tom Binet le Vendredi 1er Septembre à 13:00 Article modifié le Vendredi 1er Septembre à 13:51

Après le PSG et Lens en Ligue des champions, c'est au tour de Marseille, Rennes et Toulouse de connaître leur sort européen en C3 et Lille en C4.