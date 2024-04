Après le Mondial masculin de 2026, les États-Unis et le Mexique visent également le tournoi féminin en 2031

Le Mondial féminin (enfin) de retour au pays.

Candidates à la coorganisation de la Coupe du monde féminine 2027, les fédérations étatsuniennes et mexicaines ont finalement choisi de se retirer de la course et de concentrer leurs efforts sur l’édition suivante prévue en 2031. Dans un communiqué partagé par US Soccer sur X, l’instance explique « s’appuyer sur les enseignements et le succès (que sera) la Coupe du monde 2026 (masculine) » en matières de rayonnement national et local, ainsi que dans l’établissement de partenariats pour faire du tournoi féminin de 2031 le premier de l’histoire à disposer de moyens financiers équivalant à ceux d’un tournoi masculin.

Une décision qui n’est pas véritablement surprenante et qui relève même d’une réflexion progressiste. Au vu des investissements financiers et logistiques de la Coupe du Monde 2026, même coorganisée avec le Mexique et le Canada, la fédération américaine ne souhaite pas desservir la cause du football féminin en recevant le Mondial un an après celui des hommes. La présidente de US Soccer, Cindy Parlow Cone, l’a d’ailleurs spécifié dans le communiqué : « Je suis fière de notre engagement à offrir des expériences équitables aux joueuses, aux supporters et à toutes les parties prenantes. Le déplacement de notre candidature nous permettra d’accueillir une Coupe du monde féminine record en 2031, qui contribuera à la croissance et à l’élévation du niveau du football féminin ici et dans le monde entier. » En attendant, le futur pays hôte du Mondial 2027 sera choisi le 17 mai prochain. Après les retraits de l’Afrique du Sud, du Mexique et des États-Unis, deux candidatures restent sont en lice : le Brésil face au trio Belgique-Allemagne-Pays-Bas.

U.S. Soccer and Mexican Football Federation to shift focus to pursue 2031 FIFA Women’s World Cup » https://t.co/SrYzHI81jY pic.twitter.com/LI7AsprQX6 — U.S. Soccer (@ussoccer) April 29, 2024

En espérant que les Bleues aient déjà soulevé un trophée majeur d’ici là.