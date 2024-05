Eric Roy sur la qualification en Ligue des champions : « C’était une explosion »

La délivrance.

Vainqueur à Toulouse dimanche soir lors de l’ultime journée de Ligue 1, Brest a eu le bonheur de voir Lille échouer à battre Nice pour monter sur le podium. Un moment fantastique pour les Ty Zef, directement qualifiés pour la prochaine Ligue des champions. « Quand on est joueur, on vit des choses fantastiques dans les matchs, cette adrénaline, cette émotion qu’on peut vivre sur des matchs qu’on va gagner, j’ai vécu ça. Mais là, c’était une explosion, vraiment un truc très fort, a savouré Eric Roy ce lundi, invité sur le plateau de La chaîne L’Équipe. Quand on est entraîneur, on ne pense plus tellement à soi, on pense tout le temps à ses joueurs. C’est beaucoup d’émotions parce que ça me fait plaisir pour eux. »

Le technicien s’est également exprimé sur le possible départ du directeur sportif Grégory Lorenzi, convoité par plusieurs écuries de Ligue 1. Un départ qui serait forcément une mauvaise nouvelle pour Brest, à l’aune d’une première participation à la Ligue des champions. « On a une relation très proche avec Greg, a-t-il confié. Si c’était fait, s’il partait, il me l’aurait déjà annoncé. Maintenant, bien sûr qu’il est sollicité, que des clubs s’intéressent à lui, et c’est normal par rapport à son travail. Maintenant, je ne suis pas sûr qu’il s’en aille. J’aimerais bien qu’il reste. »

Copains comme cochons.