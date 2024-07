Éric Roy : « On attend que les Bleus jouent comme Brest ? C'est très difficile »

Pas sympa de taper sur l’homme qui lui a remis un trophée UNFP en mai.

Pour la reprise de l’entraînement du Stade brestois, Éric Roy a plaisanté sur le jeu – peu emballant – offert par l’équipe de France lors de l’Euro. Le coach du brillant troisième de Ligue 1 a souri : « Qu’est-ce qu’on attend ? Que l’équipe de France joue comme Brest ? C’est très difficile. » Après quatre rencontres dans le tournoi, la France – qualifiée pour les quarts après sa victoire face à la Belgique – a « inscrit » seulement trois buts : deux CSC et un penalty.

Plus globalement, même s’il ne « s’ennuie jamais en regardant les matchs », Roy a concédé : « on peut toujours considérer que la France peut mieux faire, certainement. Didier (Deschamps) n’a pas la chance d’avoir les joueurs toute la saison comme nous, et il les récupère un mois avant la compétition. Ce n’est pas facile. De toute façon, tant qu’on se qualifie, je suis content quoi qu’il arrive », a développé le coach à la casquette.

Il manque peut-être un Pierre Lees-Melou au milieu de terrain des Bleus.

Lees-Melou, Bleu dans les cœurs